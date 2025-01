Examen MIR 2025: Consejos clave para afrontar los últimos días antes del examen

MADRID, 22 Ene. (EDIZIONES) -

Fue en agosto del año pasado cuando el Ministerio de Sanidad publicó la fecha para la próxima cita del examen de 'Médico Interno Residente' o MIR: el 25 de enero de 2025. Se trata de una prueba de acceso para los graduados en medicina. Ese día, se examinarán miles de futuros médicos para obtener plaza para una formación médica altamente especializada.

Concretamente, el próximo sábado serán 32.212 los aspirantes a una de las 11.943 plazas de Formación Sanitaria Especializada disponibles.

En concreto, a través de un examen test se evalúan a los posibles candidatos que, en función de la nota, podrán elegir qué especialidad médica seguir y el hospital en el que quieren formarse.

Así, el MIR es el examen más importante de la vida de un médico. Se trata del examen que le abrirá las puertas a cómo puede ser su futuro. No es resultado de la casualidad sino de un trabajo de muchos meses. Se trata de una cita en la que no hay espacio para sorpresas.

SEGUIR LAS RECOMENDACIONES

"Hay que confiar en el trabajo diario, en las recomendaciones de los profesores, y en los materiales de estudio. Es muy importante entender que al MIR no se va con el mismo grado de seguridad que en la universidad porque el temario es infinito. Pero si han seguido la metodología y las recomendaciones de la academia, el resultado está garantizado", asegura en una entrevista con Europa Press Infosalus Jaime Campos, CEO en Iberia de Healthacademia, así como oftalmólogo y doctor en Medicina por la Universidad de Alcalá.

Así, uno de sus primeros consejos de cara al examen MIR, que tendrá lugar en España el próximo 25 de enero, es "no hacer nada nuevo": "Toda rutina debe estar interiorizada y no se debe, bajo ningún concepto, experimentar. Si se toman medicaciones antes de los exámenes de la academia lo deben seguir haciendo. En caso contrario, no se debe innovar".

Sobre si conviene estudiar hasta el último momento, Campos mantiene que el día previo al examen lógicamente "es una noche en la que cuesta conciliar el sueño", y por eso, subraya que el descanso de las 24 horas previas es absolutamente "esencial": "Se deben programar algo de ejercicio suave y alguna actividad relajante".

LA RUTINA DE LOS ÚLTIMOS DÍAS ANTES DEL EXAMEN

Con ello, insiste el CEO de Healthacademia que los futuros candidatos al examen básicamente deben seguir los últimos días antes de la prueba con la misma metodología con la que vienen trabajando desde muchos meses atrás.

"El resultado del examen no es el fruto de una semana o unos días de estudio. Es resultado de muchos meses de clases, de horas de estudio con los manuales, de muchos simulacros como el MIR, y de un esfuerzo continuo. No es un esprint, sino una carrera de fondo que está llegando ya a su final", remarca este experto y médico oftalmólogo.

De hecho, recuerda que "el MIR es el examen más importante en la vida de un médico", si bien afirma que "no es lo más importante en la vida". "Sólo es una llave que te abre una puerta a una profesión maravillosa que es la medicina. La satisfacción de ayudar a los demás es algo por lo que llevan muchos años estudiando, y ya están a nada de conseguirlo. Muy pronto estaremos con ellos en los hospitales y compartiremos la profesión más bonita del mundo", subraya.