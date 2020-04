El Consejo Internacional de enfermeros advierte de que los contagios de sanitarios en España se deben a la falta de EPI

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director general del Consejo Internacional de Enfermeros (CIE), Howard Catton, ha advertido de que la cifra de profesionales sanitarios en España, que ronda el 15 por ciento aproximadamente, es "muy alarmante". Además, ha apuntado que "se debe, en gran parte, a la falta de los equipos de de protección individual (EPI)".

"Estamos muy preocupados por el elevado nivel de sanitarios que están infectados de coronavirus. Estamos hablando entre un 10 y un 20 por ciento en los diferentes países. En España es de un 15 por ciento aproximadamente y es una cifra muy alarmante, que se debe, en gran parte, a la falta de los equipos de protección individual", ha señalado durante una rueda de prensa virtual celebrada este jueves.

Catton ha señalado que "no hay datos exactos" sobre el número de enfermeros contagiados a nivel mundial, pero creen que han fallecido un total de 100 enfermeros a causa del coronavirus. "Pero hay que destacar que los países no están recopilando automáticamente los datos. Hemos escrito a los líderes del G20 para instarles a que se suministren los EPI necesario y que nos den los datos exactos de infección y mortalidad de sanitarios", ha instado.

"Estos datos son cruciales para que sirvan de aportación a la ciencia y poder tomar las medidas de prevención y control necesarias. También hemos instado a mejorar la comunicación para un mayor suministro de EPI y su distribución entre los distintos países. Por desgracia, estamos viendo que los países con menos recursos están los últimos a la hora de recibirlos", ha lamentado.

Según los datos expuestos también en rueda de prensa por el vicesecretario general del Consejo General de Enfermería de España, José Luis Cobos, en nuestro país hay contabilizados 3 enfermeros fallecidos (dos hombres y una mujer). "No tenemos el conocimiento exacto de enfermeras afectadas, pero estimamos que entre el 60-65 por ciento de los sanitarios infectados pueden ser enfermeros", ha argumentado.

Al respecto, Catton ha instado a "estudiar por qué si la tasa de infecciones es tan elevada por qué, por suerte, la tasa de mortalidad es tan baja" en España. "No tenemos datos estandarizados, no se están haciendo todos los test necesarios, no se están contabilizando los mismos datos, hay países que sólo cuentan los fallecidos en hospitales y eso hace muy difícil poder tener una visión correcta de la situación", ha admitido.

Preguntado acerca de si el déficit de enfermeros puede haber afectado al índice de mortalidad de la pandemia, Catton ha insistido en que "no hay evidencia sólida de que la falta de enfermeros haya podido provocar más fallecimientos en el coronavirus". "Sí sabemos que esta escasez ha supuesto un riesgo mayor. Contar con el número adecuado de enfermeros favorece que haya menos errores, menos caídas y una mejor asistencia. En el caso de las ratios, debería haber un enfermero por cada uno o dos pacientes en la UCI y tenemos constancia de que en algunos sitios ahora ha habido una enfermera por cada seis pacientes. El riesgo de agotamiento es muy superior cuando hay menos enfermeros y si un enfermero está agotada, puede haber problemas al quitarse el EPI", ha añadido.