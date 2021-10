El Consejo General de la Psicología denuncia la falta de psicólogos clínicos en el SNS

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra este domingo, el Consejo General de la Psicología (COP) ha denunciado en un comunicado que no hay psicólogos clínicos suficientes en el Sistema Nacional de Salud (SNS) para atender la demanda actual de la población.

Para estos profesionales, la ratio de psicólogos en España sigue siendo "irrisoria", al ser de 5 psicólogos por 100.000 habitantes, frente a los 18 de la Unión Europea o los 26 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

"Hace falta contratar más psicólogas y psicólogos clínicas/os. Eso implica necesariamente incrementar el número de las plazas de formación especializada; el COP así lo ha trasladado al Gobierno y al resto de fuerzas políticas que han querido escucharle", se recoge en el comunicado. En esta línea, también reclaman reforzar la presencia de los psicólogos clínicos en Atención Primaria (AP).

Para estos especialistas, este día mundial "es una buena oportunidad para animar, no solo al Gobierno, sino a todas las instituciones implicadas, a remar juntas en este camino". Así, abogan por "trabajar para incorporar los tratamientos psicológicos, que son altamente eficaces, en la AP y diseñar campañas de prevención para acercar los trastornos mentales a la población y que las personas cuenten así con herramientas para detectar estos problemas y pedir ayuda a tiempo". Esto implica también llevar estas campañas y programas de prevención y tratamiento a los centros educativos.

En este sentido, también han criticado el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la sesión de control del 17 de marzo de 2021 en el Congreso de los Diputados, sobre la actualización de "la estrategia nacional en esta materia", destinando para ello una dotación de 2,5 millones de euros de los Presupuestos Generales; "una cantidad a todas luces insuficiente", a juicio de esta organización, para paliar las deficiencias del sistema.

Por otro lado, solucionar estas carencias no son las únicas demandas que plantea el COP, pues también reclaman elaborar un Plan Nacional de Prevención del Suicidio que ayude a resolver este grave problema de salud pública. "El suicidio no puede seguir siendo un tema tabú. Las personas que se suicidan o intentan hacerlo no quieren dejar de vivir, sino dejar de sufrir", sostienen en el comunicado.

"El Gobierno de España tiene una magnífica oportunidad para resolver todos estos déficits, en la medida de lo posible, en la Estrategia de Salud Mental que está preparando y que debería estar lista, según sus previsiones, a final de año. También los distintos grupos políticos, que tienen la obligación moral de desarrollar una legislación rápida y eficaz para ayudar a los ciudadanos y ciudadanas en el ámbito de la Salud Mental", concluyen.