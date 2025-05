El Consejo General de Enfermería demanda en el Congreso aumentar el número de enfermeras especialistas en salud mental

También instaurar el programa de atención integral al enfermero enfermo e implantar la enfermería escolar en todo el país

La responsable del Área de Salud Mental del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería (CGE), María del Mar García, ha demandado este martes un aumento del número de enfermeras especialistas en salud mental, ya que el abordaje "holístico" que hacen estas profesionales, valorando al paciente desde una perspectiva biopsicosocial, permite la detección precoz de problemas y el mejor pronóstico de los mismos.

"Hay un total de 6.500-6.600 enfermeras especialistas en salud mental, pocas. Este año, en la convocatoria de las plazas EIR, hubo 2.701 plazas. De ellas, 351 fueron para salud mental", ha señalado García ante la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, reunida en el marco de la subcomisión para mejorar la protección, promoción y la atención integral de la salud mental.

En esta línea, ha comentado que la especialidad no está implantada de forma regular en toda España, pues hay comunidades como Castilla y León, Navarra y Cataluña en las que no existe la categoría de enfermera de salud mental. A su vez, en otras comunidades, aunque exista la categoría, no están todos los puestos de enfermería en los servicios de salud mental ocupadas por enfermeras especialistas.

Como ha advertido García, la salud mental de la población "está bastante afectada". Haciendo referencia a distintos estudios, como el elaborado por la Confederación Salud España y Fundación Mutua Madrileña en 2023, ha apuntado que 47,2 por ciento de la población ha sufrido alguna vez un ataque de ansiedad o de pánico, el 42,1 por ciento ha sufrido una depresión, el 36,9 por ciento ha sufrido ansiedad prolongada en el tiempo, el 14,5 por ciento ha tenido ideación o intento autolítico y el nueve por ciento se ha hecho autolesiones.

En la misma línea, ha comentado que el suicidio es una causa de muerte que "va en aumento" tanto en adultos como en niños; cada día se suicidan una media de 11 personas, según ha precisado. Asimismo, ha alertado de otro problema que impacta en la sociedad, como es la soledad, así como del crecimiento en la prevalencia de problemas de salud mental en la población infantojuvenil.

Para hacer frente a esta situación, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas aprobaron el Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027 que "viene a contemplar un enfoque integral y la atención a los grupos en situación de vulnerabilidad, donde la labor de la enfermera especialista en salud mental es muy importante", según ha apuntado García. Sin embargo, como ha añadido, "este plan no contempla un aumento de estos profesionales sanitarios".

SALUD MENTAL DE LAS ENFERMERAS

Por otra parte, la responsable del Área de Salud Mental del CGE ha reivindicado la necesidad de "cuidar a los que cuidan", esto es, brindar atención a las profesionales de Enfermería. Para ello, ha reclamado que se debe contar con un programa de ayuda a la salud mental de los enfermeros e instaurar el programa de protección y ayuda integral a la enfermera enferma (PAIEE).

Según ha detallado, la salud mental de las enfermeras se ve afectada por la sobrecarga laboral, dado que la ratio enfermera en España, de 6,3 enfermeras por cada 1.000 habitantes, es muy inferior a la ratio media europea, situada en 8,5. Además, ha aludido al estudio del Ministerio de Sanidad en el que se recoge que son necesarias 100.000 enfermeras adicionales.

Del mismo modo, ha señalado que las agresiones son otro factor de riesgo para la salud de las enfermeras, siendo el colectivo sanitario más afectado. "En 2021, se agredió a 1.629 enfermeras; en 2022, a 2.580; en 2023, a 2.840. O sea, cada año va en aumento. Y esto solo es la punta del iceberg, porque son las agresiones que se denuncian. Hay muchísimas que no se denuncian", ha advertido.

García ha apuntado que, en 2021, el CGE hizo un estudio para ver cómo había afectado la pandemia en las enfermeras y, al repetirlo en 2024, han comprobado que los resultados son peores. "Nueve de cada diez enfermeras han tenido problemas psicológicos por la presión asistencial y un 23 por ciento ha necesitado baja laboral por la sobrecarga de trabajo", ha referido.

Sobre el programa PAIEE, ha detallado que el pasado año firmaron un convenio con la Organización Médica Colegial (OMC), que desarrolla un programa de este tipo para sus colegiados desde hace más de 20 años, con el objetivo de recibir asesoramiento para que el CGE pueda poner en marcha el suyo.

ENFERMERAS ESCOLARES

En su intervención, García también ha reiterado la petición del Consejo para implantar una ley nacional de enfermería escolar y que estas profesionales estén presentes en todas los colegios del país.

"Cuando hablo de enfermera escolar me refiero a esa enfermera que está el 100% de su jornada laboral dentro de la escuela y forma parte del equipo docente. Es la referente de salud de la escuela. Trabaja la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la detección precoz y la prevención en el suicidio, bullying, las adicciones", ha explicado.

A este respecto, ha puntualizado que, en España, hay 2.929 enfermeras escolares, pero que estas están repartidas de forma heterogenea, ya que un tercio se sitúan en la Comunidad de Madrid, mientras que otras CCAA no tienen enfermera escolar. De nuevo, la ratio está bastante alejada de la media europea, con una enfermera escolar por cada 6.300 alumnos, frente a una enfermera escolar por cada 750 alumnos en Europa.

"Como conclusión, pues decir que hay que apostar por nuestras enfermeras, hay que darle formación específica para la detección del riesgo de salud mental y del suicidio, un mayor desarrollo de las especialidades de enfermería de salud mental, implantar la ley nacional de enfermería escolar, mejorar la ratio, que estemos en el grupo A1 o A unificado para que no se nos veten puestos de dirección, cambios normativos que actualicen el papel de la enfermera según nuestras competencias y nuestra formación, mejorar nuestras competencias para dar respuesta a las necesidades que tiene la población y ayuda para implantar el programa de atención integral al enfermero enfermo", ha resumido María del Mar García.

MARCO ESTRATÉGICO CUIDADOS EN SALUD

En el turno de portavoces, la diputada por Sumar Alda Recas ha hecho hincapié en el trabajo que está realizando el Ministerio de Sanidad y, en este sentido, ha recordado que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) debatirá este miércoles el Marco Estratégico para los Cuidados en Salud, que Sanidad espera aprobar, y que aborda desde hacer una planificación para saber las necesidades de las enfermeras hasta una apuesta clara por las especialidades.

En este punto, ha destacado que "se ha abierto el melón" para el desarrollo de la especialidad médico-quirúrgica de enfermería, que es la única de las siete recogidas en el Real Decreto 450/2005 que queda por desarrollar, como ha apuntado María del Mar García en su intervención.

Por su parte, el resto de portavoces han puesto en valor el papel de las enfermeras. En el caso del diputado de Vox David García, este ha resaltado el "largo recorrido" que aún le queda a la enfermería, para lo que se le debe dotar de las herramientas, formación y apoyo que necesitan.