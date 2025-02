El Consejero Vasco de Salud pide una reunión urgente al Ministerio de Sanidad para paliar la falta de médicos

Alberto Martínez ha enviado una carta a la ministra con el objetivo de aplicar medidas "imprescindibles y urgentes".

BILBAO, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, ha solicitado este jueves una reunión urgente bilateral con la ministra de Sanidad, Mónica García, para abordar la falta de médicos y médicas en atención primaria en Euskadi, una preocupación que, según ha dicho, comparten los pacientes y el Sistema del Servicio Vasco de Salud. La petición se ha hecho mediante una carta con el objetivo de aplicar medidas que ha considerado "imprescindibles y urgentes".

En declaraciones realizadas este viernes en Bilbao, Martínez ha explicado que la adopción de medidas para solucionar la problemática de falta de profesionales sanitarios es una competencia exclusiva del Ministerio de Sanidad y que, desde el departamento que él dirige, no han recibido respuesta a las propuestas que han hecho llegar para paliar esta necesidad.

Según ha defendido el consejero, el departamento vasco de Salud ha aplicado diferentes medidas, como la celebración de una OPE de "difícil cobertura" y, además, ha propuesto al Ministerio de Sanidad retrasar la jubilación de los médicos de familia de forma voluntaria hasta los 72 años, tal y como ocurre "en otros sectores o, incluso, con los propios médicos en la medicina privada".

Otra de las propuestas que ha presentado la Consejería es que los R4 que están terminando su formación, a los que les quedan unos meses, puedan ejercer durante el verano como médicos, "con los incentivos económicos correspondientes", ha subrayado Martínez. En sus palabras, "no puede ser que la sociedad no tenga médicos, pero sí médicos en formación que les falten tres meses o quince días (para terminar su formación) y que no puedan ejercer como profesionales" y sin supervisión, como sí se permite hasta ahora.

Asimismo, ha destacado la importancia de que el Ministerio de Salud pueda agilizar los sistemas de homologación. En este sentido, el Consejero ha pedido que se aplique "cualquier otra opción para poder sacar adelante la falta de médicos, por lo menos en el corto plazo" y ha mostrado su colaboración para llegar a acuerdos.