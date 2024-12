El consejero de Aragón niega que el dinero destinado a Muface pueda cubrir el traspaso de los mutualistas al SNS

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de Aragón, José Luis Bancalero, ha señalado este lunes que la conclusión del informe sobre Muface elaborado por el Ministerio de Sanidad, donde se asegura que si se traslada el dinero destinado al sistema de mutualidades de los funcionarios a las comunidades autónomas estas estarían en disposición de brindar esa asistencia sanitaria en las mismas condiciones, "falta a la realidad".

Así lo ha aseverado a los medios este lunes a la salida del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), donde se ha abordado este asunto. Bancalero ha detallado respecto a lo tratado que "no hay nada todavía claro" y que los consejeros del Partido Popular han solicitado al Ministerio que "se haga llegar a todo el Gobierno de España la preocupación para que Muface siga siendo un sistema que dé cobertura sanitaria a los funcionarios".

"Lo que hay que transmitir a la población es que nunca les va a faltar esa asistencia sanitaria, pero que no será exactamente igual con ese dinero que nos da, porque el precio que tiene a día de hoy, y con el que se subvenciona la asistencia sanitaria de trabajo en Muface, no es el coste per cápita que tenemos en algunas comunidades autónomas, como por ejemplo en Aragón, que tenemos dos problemas añadidos, que son el envejecimiento de la población y la dispersión", ha apuntado.

Por otra parte, el consejero de Sanidad de Aragón ha indicado que, desde las consejerías, han transmitido a la ministra que el número de puntos del día que pretendían abordarse, un total de 23, "hace que (el Pleno) sea muy dilatado en el tiempo y que (los puntos) no se puedan abordar con seriedad y con responsabilidad".

En este sentido, Bancalero ha planteado a Mónica García la posibilidad de dejar algunos de los asuntos para un "consejo nuevo y extraordinario", una medida que han apoyado otros consejeros debido a que muchos de ellos debían marcharse por motivos de agenda. Según ha indicado el consejero, este Consejo extraordinario se celebrará antes de final de año, aunque aún no hay una fecha establecida.