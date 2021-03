La Consejería de Sanidad de Madrid ya está trabajando en los protocolos para los colegios electorales

El Gobierno regional estudiará que el 4M no sea lectivo y alargar otro día más el calendario escolar

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha asegurado este lunes que ya están trabajando en los protocolos Covid-19 para los colegios electorales de cara a las elecciones autonómicas anticipadas del 4 de mayo.

Así lo ha indicado en una entrevista en 'La Sexta', recogida por Europa Press, donde ha señalado que "hay que garantizar la seguridad de todas las personas que vayan a ejercer el derecho al voto", y que esa es su "misión".

Fuentes de la Consejería de Educación han precisado a Europa Press que la Junta Electoral todavía tiene que decir si las mesas electorales para las elecciones a la Comunidad de Madrid anticipadas del 4 de mayo, martes, se van a llevar a cabo en centros educativos, como suele ser habitual, solo que normalmente las jornadas electorales son en domingo y no hay actividad lectiva.

Tal y como avanzó la semana pasada el consejero de Educación, Enrique Ossorio, el Gobierno regional estudiará que ese día no sea lectivo y alargar otro día más el calendario escolar para recuperarlo, como ya se planteó con las jornadas perdidas por 'Filomena'.

Por otro lado, Escudero ha afirmado que la Consejería de Sanidad no se va a "relajar absolutamente nada" aunque haya un "escenario electoral" porque "Madrid no se lo puede permitir, no se lo puede permitir ningún país del mundo".

Escudero ha apuntado también que se podrían tomar medidas específicas de cara a las votaciones por correo, aparte de las medidas generales que ya se aplican.