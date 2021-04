Consejería de Sanidad abre expediente informativo por el mitin del PSOE en zona confinada con Gabilondo y Marlaska

El viceconsejero, Antonio Zapatero, avisa de que "todos" deben dar ejemplo y que en caso de que no se haya cumplido la norma, habrá sanción

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicenconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19 de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, ha señalado este lunes tras el mitin del PSOE celebrado en una zona básica de salud de Getafe confinada que "todos" deberían dar ejemplo en cuanto al cumplimiento de las medidas.

"Yo creo que debemos dar ejemplo todos", ha aseverado en una entrevista en 'Onda Madrid' recogida por Europa Press, donde ha indicado que la Consejería de Sanidad "ha iniciado un expediente informativo para ver si se han cumplido las normas y, en el caso de que no se haya cumplido, evidentemente, tras el expediente informativo, si es preciso, proceder a sancionar a quien haya incumplido la norma".

El mitin, que contó con la participación del candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del presidente del Gobierno de la Nación, Pedro Sánchez, se ha celebrado en el Polideportivo Municipal Juan de la Cierva, ubicado en la zona de Las Margaritas, que se encuentra cerrada perimetralmente desde hace tres semanas por su alta incidencia de Covid.

Tal y como establece la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del Covid-19 en determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución epidemiológica, se restringe la entrada y salida de personas salvo para aquellos desplazamientos, adecuadamente justificados, que se produzcan por una serie de motivos.

"Entre ellos, el cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales. No parece lógico encajar en este supuesto un mitin electoral", ha puntualizado un portavoz de la Consejería de Sanidad en declaraciones a Europa Press, al tiempo que han aclarado que sí estaría justificado para ir a votar.

Por su parte, la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández (PSOE), ha asegurado que el acceso al polideportivo municipal donde el PSOE ha celebrado este domingo un acto de campaña para las elecciones del 4 de mayo no está en zona confinada.

"Como alcaldesa de Getafe, alto y claro: esta instalación no está confinada, el acceso a esta instalación no está en ninguna zona confinada", ha aseverado Hernández en referencia al Polideportivo Municipal Juan de la Cierva, del que ha señalado que es una instalación deportiva "muy potente en la ciudad, es epicentro de toda la actividad deportiva del municipio, que se viene desarrollando con total y absoluta normalidad, y no solo para los vecinos y vecinas de Getafe, de cualquier barrio de la ciudad, sino para cualquier madrileño de cualquier punto de nuestra Comunidad de Madrid".