La consejera de Sanidad de Aragón, Pilar Ventura, dimite tras las críticas de sindicatos y colegios profesionales

"Yo no la hubiera cesado jamás", asegura Javier Lambán, quien rehúsa avanzar quién sustituirá a Pilar Ventura al frente del Departamento

ZARAGOZA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Pilar Ventura, ha dimitido esta tarde de su cargo, en un breve comparecencia de prensa a través de Youtube, acompañada por el presidente de la Comunidad Autónoma, Javier Lambán, desde el Edificio Pignatelli. "No puedo estar al frente cuando sindicatos y colegios profesionales no me aceptan", ha explicado.

La titular de Sanidad hasta este martes, 12 de mayo de 2020, se ha disculpado, nuevamente, por haber dicho la semana pasada, en Comisión de las Cortes de Aragón, que para los profesionales sanitarios fue "un estímulo" confeccionar sus propios equipos de protección individual (EPI) al inicio de la pandemia de la COVID-19. "Desde luego me equivoqué", ha reconocido, puntualizando que su intención no fue "jamás" ofender. Ventura ya pidió disculpas públicamente el 9 de mayo.

"Desde la primera comparecencia he venido pidiendo perdón de forma sincera y, por eso lamento tanto que las equivocadas palabras hayan ofendido", ha continuado la ya exconsejera. "No quiero ser un estorbo para la recuperación y por eso considero que debo dejar el cargo", ha aseverado.

"Lo importante, ante la gravísima crisis que estamos sufriendo, es la salud de los aragoneses y que la sociedad tenga la posibilidad de la recuperación social y económica", ha indicado, dejando claro que "este es un interés muy por encima" de su cargo de consejera.

Ventura ha destacado que, durante las primeras semanas de la pandemia, su equipo ha logrado "evitar el colapso" del sistema sanitario y contener la transmisión de la enfermedad, subrayando que no solo han participado en estas tareas los miembros de su equipo, sino que ha llevado a cabo "con el esfuerzo de todos los profesionales", a los que "reiteradamente" ha agradecido su esfuerzo, tras lo que ha mencionado "el sacrificio de la sociedad aragonesa cumpliendo las medidas de confinamiento con gran responsabilidad".

Todo ello ha conducido a que "Aragón haya estado preparado para entrar en una fase --de desescalada-- en la que los ciudadanos ven suavizadas las duras medidas y el sector empresarial y productivo puede tener alguna posibilidad de recuperación", ha opinado, aunque ha recordado que el Gobierno regional consideró que el medio rural "podía avanzar", pero el Gobierno de España ha aprobado una desescalada "pausada y prudente". "Dentro de la crueldad de la crisis, Aragón ha sacado sus fortalezas" y tiene "un futuro esperanzador", ha continuado la exconsejera.

Ventura ha comentado que garantizar el suministro de EPI a los profesionales de la salud ha sido "muy duro y complicado", para añadir que "hemos hecho todo lo que era posible hacer", trabajando con "dedicación y empeño".

ALTURA POLÍTICA Y MORAL

"Yo no la hubiera cesado jamás", ha aseverado Javier Lambán, quien ha resaltado que la dimisión de Ventura "acrecienta su categoría" política, personal, moral y ética. Ha rehusado avanzar el nombre de la persona que sustituirá a Pilar Ventura al frente del Departamento de Sanidad a partir de este miércoles o jueves.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha tildado de "impecable" el trabajo realizado por Ventura desde el día que tomó posesión y ha subrayado que la decisión de dimitir "es enteramente suya" y responde a que "cree que de esa manera contribuye a facilitar la gestión de los meses que nos quedan por delante", lo que le ha agradecido "de todo corazón".

Para Lambán, la exconsejera es "una funcionaria de alto nivel de la Diputación General de Aragón que decidió, con muchas renuncias, dedicar algunos años de su vida a servir a la Comunidad desde la Consejería de Sanidad".

"A Pilar le deseo lo mejor en lo personal, profesional, institucional y en todos los campos que ella se proponga", ha manifestado Lambán, quien ha comentado que la exconsejera "deja un grupo de amigos, compañeros, colaboradores, y un amigo entrañable" --el presidente-- en el Ejecutivo, añadiendo que "por el bien de Aragón" hará "todo lo posible" para que Ventura "desempeñe en el futuro cometidos a la altura de su entidad profesional y moral".

También ha dicho que "nadie ha sufrido más que Pilar Ventura por la ausencia de EPI, nadie ha trabajado más por pertrechar al sistema público de salud de esos materiales y nadie se ha dejado tanto la piel por que Aragón esté encaminado a superar esta crisis como Pilar Ventura".

Javier Lambán ha abogado por la "recuperación de la normalidad" en las relaciones del Ejecutivo con los colegios de enfermería y médicos para "recuperar la calma" y conseguir "un funcionamiento lo más eficiente posible, que a todos nos interesa", confiando en que la relación sean a partir de ahora "cordial, estrecha" ya que "nos quedan muchas etapas por superar" y es necesario que el sistema público de salud "funcione de la manera más eficiente posible".