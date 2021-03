El Congreso respalda una PNL para reducir la temporalidad de los profesionales sanitarios

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles, con 20 votos a favor, 11 en contra y cinco abstenciones, una Proposición No de Ley (PNL) de Unidas Podemos y PSOE para instar al Gobierno a reducir la temporalidad del personal sanitario del Sistema Nacional de Salud (SNS).

El texto pactado por los dos grupos que forman el Gobierno pedía convocar "a la mayor brevedad posible" el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) a fin de "implementar planes de estabilización y calidad en el empleo e impulsar programas específicos de retorno de las y los profesionales sanitarios que han tenido que emigrar a otros países".

Las diputadas María Luisa Carcedo (PSOE, ex ministra de Sanidad) y Rosa María Medel (Unidas Podemos) han argumentado que resulta necesario acabar con la "precarización" de los profesionales sanitarios, que han achacado, entre otras razones, a los "recortes" del Gobierno del Partido Popular durante la pasada crisis económica.

Por alusiones, el diputado popular Gabriel Elorriaga Pisarik ha defendido que el Gobierno de Rajoy firmó un acuerdo en 2017 con las principales organizaciones sindicales para acabar con la precariedad de los sanitarios, y ha atacado al actual Ejecutivo por no aplicarlo en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) desde su llegada a La Moncloa.

Otros de los diputados que han estado en contra de esta PNL han sido Josune Gorospe (PNV) o Concepció Cañadell (PDeCAT), por "invadir competencias autonómicas", ya que la sanidad está transferida.

Por otra parte, la Comisión ha respaldado, al contrario que la semana pasada, una PNL para el reconocimiento de la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias Sanitarias. PSOE y Unidas Podemos han reiterado, no obstante, que el procedimiento ya está en marcha, tal y como avanzó el ex ministro de Sanidad Salvador Illa el 20 de mayo de 2020.

El diputado socialista Daniel Viondi ha defendido que "hay un Real Decreto que está más próximo que lejano en ver la luz". "Hay una hoja de ruta establecida. No votamos a favor de la PNL pero eso no significa que no estemos a favor de las reclamaciones de estos profesionales. El Gobierno, sin prisa pero sin pausa, acabará dando una respuesta que satisfará a todas las partes", ha remachado.

En los mismos términos que la semana pasada, la diputada de Unidas Podemos María Márquez Guerrero ha rechazado la creación de esta especialidad porque "generaría fragmentación de la asistencia y mayor rigidez en la asistencia sanitaria".