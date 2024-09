El Congreso rechaza la moción de Vox que proponía destinar a Sanidad el "gasto ideológico y superfluo" de los PGE

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de los Diputados ha rechazado los seis puntos de la moción consecuencia de interpelación urgente presentada por Vox sobre los planes del Gobierno para la Sanidad española en los próximos meses, que reclamaba la eliminación del "gasto ideológico y superfluo" de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para aumentar las partidas destinadas a Sanidad.

En la moción, Vox expone que el Sistema Nacional de Salud está sufriendo un "progresivo deterioro", algo provocado "en gran medida por las desastrosas políticas de los últimos gobiernos". Para la formación liderada por Santiago Abascal, entre las cuestiones que han contribuido a deteriorar "aún más la ominosa situación del sistema sanitario", se encuentran "la precariedad laboral de los profesionales sanitarios, la desigualdad que genera el modelo autonómico y la infrafinanciación crónica del SNS".

Así, el portavoz de Vox en la Comisión de Sanidad, David García Gomis, que ha presentado la moción en el Pleno de este martes, ha defendido la reducción "del gasto superfluo, sobre todo el político, para destinarlo a la sanidad". "Se podría aumentar el gasto, que está muy por debajo de la media europea", ha agregado.

Vox también ha destacado que las condiciones laborales de los profesionales sanitarios españoles "distan mucho de ser óptimas". Así, señalan que el salario medio de un médico que comienza su primer año de residencia en España es de 18.443 euros brutos anuales (sin guardias), mientras que en países vecinos como Alemania o Reino Unido el sueldo de un residente de primer año asciende a los 59.265 y 44.135 euros brutos anuales respectivamente.

Por ello, pide promover unas condiciones laborales para el personal sanitario que garanticen unos salarios competitivos para los profesionales de toda España, faciliten la conciliación familiar y aseguren la retención del talento español.

"Nos encontramos con una sanidad donde cualquier español que se acerque a un centro de salud sabe que su médico tiene que atender una larga lista de pacientes en apenas unos minutos, incluso tiene que salir a atender una urgencia o dedicar tiempo a llamadas telefónicas", ha justificado García Gómis.

Por otro lado, Vox también incluye en la moción "otro problema que afecta al Sistema Nacional de Salud: el modelo autonómico". "Propone la coexistencia de 17 sistemas sanitarios diferentes, en virtud de lo cual se general una desigualdad entre los españoles que no sólo afecta a las condiciones laborales de los sanitarios, sino también a la desigualdad de los ciudadanos en el acceso a los servicios", argumentan.

Para Vox, este sistema, "discrimina a los pacientes en función del lugar de residencia, lo que se concreta en trámites como el tiempo que pasa entre que se solicita una cita con el médico hasta que se asiste a la consulta, la diferencia en el número de camas disponibles según la región o los días de demora en la lista de espera quirúrgica o la cantidad de tratamientos y equipos disponibles para el diagnóstico y cura de las enfermedades".

"En España hemos creado 17 sistemas sanitarios que están llevando a los españoles a la desigualdad. El principal problema que tenemos es que no es lo mismo ser diagnosticado de cáncer en Alicante que ser diagnosticado de cáncer en Madrid, en Huelva, en Cáceres o en León. Porque no tienes los mismos servicios, no tienes las mismas especialidades", ha criticado García Gomis.

"FALLO EN EL ANÁLISIS"

El portavoz de Sumar en la Comisión de Sanidad, Rafael Cofiño, ha lamentado que el discurso de Vox "sigue plagado de absolutismos, de utilizar datos y de palabras que sirven para bloquear". "Los datos cuando no interesan se manipulan o se retuercen o se ignoran", ha añadido.

Al hilo, Cofiño ha reconocido que "queda mucho camino por recorrer" en la sanidad pública, algo que "seguirá costando los próximos 25 años". Por ello, ha pedido a Vox que vote a favor de propuestas del Gobierno, como la Agencia Estatal de Salud Pública.

Por su parte, la portavoz del PP en la Comisión de Sanidad del Congreso, María del Mar Vázquez, ha pedido a Vox "profundizar más en los problemas" y mejorar el análisis de la situación, sobre todo el "discurso propositivo".

"Piden mejoras salariales. Les falló el análisis. No todo es salario. Tendrían que haber ahondado más porque el problema que tienen los profesionales sanitarios tiene muchos más campos que hay que abordar", ha destacado Vázquez.

Por último, la diputada del PSOE, María Isabel Moreno Fernández, ha asegurado que a Vox "la sanidad le da igual", a la vez que le ha reclamado a la formación liderada por Santiago Abascal que "luche en los presupuestos autonómicos" de las comunidades gobernadas junto al PP.