El Congreso rechaza instar al Gobierno a realizar una elección MIR "presencial y en tiempo real"

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados ha rechazado este miércoles, con 15 votos a favor, 17 en contra y 4 abstenciones, una Proposición No de Ley (PNL) del Partido Popular que reclamaba al Gobierno la elección "presencial y en tiempo real" de la Formación Sanitaria Especializada (FSE) desde "la transparencia, en igualdad de condiciones y con seguridad" en el marco de la pandemia de COVID-19.

La diputada 'popular' Elvira Velasco ha denunciado la "negativa" del Ministerio de Sanidad a "posibilitar una elección presencial y en tiempo real a pesar de haberse comprometido" con los aspirantes. "Es incongruente que se pueda utilizar el 100 por cien del aforo en los recintos deportivos pero los sanitarios no puedan tener una elección presencial y en tiempo real", ha argumentado al respecto.

Velasco ha defendido que el modelo de FSE, entre ellos el de médico interno residente (MIR), "hace que los profesionales del Sistema Nacional de Salud sean reconocidos como los mejor valorados en España y fuera de nuestro país". "Es un modelo de éxito aunque tenga cierto margen de mejoras, como el desarrollo de ciertas especialidades", ha insistido.

En la misma línea, Antonio Salvà, de VOX, ha denunciado de forma contundente que "en España se trata mejor a los perros que a los médicos". "El maltrato empieza con el examen MIR. Los médicos españoles están muy mal pagados, al acabar la especialidad hay contratos basuras... O solucionamos el tema o cada vez será más difícil encontrar un médico", ha destacado.

En defensa del Gobierno, la diputada socialista Laura Berja ha defendido que la elección de plazas especializadas "se realiza en condiciones de igualdad, transparencia y seguridad". "Esta iniciativa es completamente innecesaria. Vienen a cuestionar el sistema intentando cuestionar al Gobierno. Este sistema en la convocatoria previa ya demostró su fiabilidad. El compromiso del Ministerio es continuar trabajando en las mejoras del sistema", ha justificado.

NUEVO APOYO A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA

Por otra parte, y con el apoyo de 23 votos a favor, ninguno en contra y 13 abstenciones, la Comisión ha respaldado una vez más el "reconocimiento y la reparación" a las personas afectadas por la talidomida en España.

"No se puede demorar más una situación de injusticia e indignidad que afecta a un colectivo que por su condición generacional está en una etapa avanzada de la vida y se va reduciendo año tras año. Es preciso dar una solución rápida y definitiva a una de las carpetas más negras de nuestro pasado reciente y restaurar la dignidad de aquellos que tanto han padecido", ha argumentado Xavier Eritjà, de ERC, quien ha defendido esta propuesta.

Precisamente la semana pasada el vicepresidente de la Asociación de Víctimas de Talidomida de España (AVITE), Rafael Basterrechea, compareció ante la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso, denunciando que al menos cinco afectados han muerto sin recibir una indemnización en los últimos años, ya que el Real Decreto de ayudas a la talidomida aún no se ha publicado.

"No sabemos dónde está el Real Decreto, qué lo para. Lleva seis años elaborándose y no sabemos ni dónde está. Qué le hemos hecho las víctimas al PSOE, no lo podemos comprender", lamentó el pasado lunes. "No entendemos esta situación, en este plazo han muerto cinco de nuestros socios que jamás recibirán la ayuda por negligencia del Gobierno que nos ocupa", añadió al respecto.

La práctica totalidad de los estados donde se comercializó este fármaco han indemnizado oportunamente a los afectados, pero España sigue siendo la excepción y "no ha restaurado debidamente la dignidad de un colectivo de máxima vulnerabilidad absolutamente marginado y maltratado por la administración", según denuncia la PNL de ERC.