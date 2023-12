El Congreso insta al Gobierno a aprobar un Pacto de Estado por la Salud Mental que proteja sobre todo a niños y jóvenes

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de los Diputados ha instado este martes al Gobierno a aprobar un Pacto de Estado por la Salud Mental que proteja sobre todo a niños y jóvenes y "garantice el derecho a una salud mental universal, pública y de calidad".

La Proposición no de Ley (PNL) propuesta por el PSOE ha sido presentada por la portavoz de Sanidad del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Carmen Castilla, quien ha detallado que el texto "pondrá especial atención" a la salud mental de la infancia, la adolescencia y de las personas jóvenes, mediante un mayor refuerzo de especialistas en esta materia para reducir el tiempo máximo de espera en consulta de Salud Mental, "con especial atención a las personas menores de 21 años y el desarrollo de un plan con medidas específicas orientadas a prevenir el suicidio juvenil".

En este sentido, la PNL recalca que la salud mental está "directamente relacionada" con las condiciones de vida de las personas y los determinantes sociales de la salud, que se suman a los determinantes biológicos. "Por tanto, hay que entender que la salud mental es un aspecto más del bienestar de las personas", asevera el PSOE.

Además, consideran que las desigualdades de género, sociales y económicas, las emergencias de salud pública, las guerras y las crisis climáticas, "se encuentran entre los principales riesgos para la salud mental".

"Esas amenazas pueden manifestarse a lo largo de todo el ciclo vital, pero en la infancia, en la adolescencia y en la juventud, son altamente perjudiciales", recalcan.

Con esta nueva estrategia, el Grupo Socialista tiene como objetivo "mejorar la salud mental de la población, y atender de manera más efectiva a las personas con problemas de salud mental, promoviendo un modelo de atención integral y comunitario que garantice la recuperación e inclusión social, en un marco de respeto a los derechos humanos y de lucha contra el estigma y la discriminación hacia las personas con problemas de salud mental".

"Es evidente que hay que mejorar el acceso a los servicios de salud mental, especialmente, por la cifras desgarradoras, a niños y adolescentes, pero también a los adultos, a las personas LGTBI, a los pacientes con enfermedades crónicas, a los ancianos, a las mujeres, a los migrantes y a las minorías étnicas", ha reiterado Castilla.

El PSOE ha recordado la Encuesta Europea de la Salud 2020, que indica que se ha producido un aumento de falta de interés o alegría en la población de más de 15 años, así como de la sensación de decaimiento. Además, refleja un aumento de los problemas de ansiedad, depresión, y de la sintomatología compatible con el trastorno de estrés postraumático.

En este sentido, el 4,7 por ciento de la población de 15 o más años ha acudido al psicólogo, psicoterapeuta o psiquiatra en los últimos 12 meses.

Además, actualmente, el 37 por ciento de las personas en España tienen algún problema de salud mental. Los más frecuentes son la ansiedad, los trastornos del sueño y la depresión, mientras que, en la infancia, la adolescencia y la juventud (menores de 25 años) los problemas más frecuentes son la ansiedad, seguido de los trastornos específicos del aprendizaje.

Por todo ello, el PSOE asegura que "es fundamental avanzar en la prevención y detección precoz de los problemas de salud mental y de las conductas suicidas y autolíticas, y es especialmente urgente en la infancia, la adolescencia y en personas jóvenes".

"Cada día se suicidan 11 personas en España. Para los socialistas, responder a esta realidad es urgente. Hemos puesto la salud mental entre prioridades sanitarias", ha remachado Castilla.

ENMIENDAS DE ERC, VOX Y PP

Durante el debate, la diputada de ERC, Inés Granollers, ha pedido un "refuerzo" de las políticas relacionadas con la salud mental "tratadas desde la proximidad" y "con respeto absoluto" al marco competencial. "La PNL no es una mala propuesta, pero es mejorable. No deja de ser una mera declaración que llega tarde", ha señalado, para añadir que "plantean un mal Pacto de Estado si no se tiene en cuenta el marco competencial" porque "las CCAA ostentan las competencias de salud".

Por ello, han añadido dos puntos a la PNL que han sido aceptados por el PSOE. En primer lugar, han pedido estudiar, de acuerdo con las autoridades competentes en materia de sanidad, el traspaso de la competencia a las CCAA para acreditar especialistas en salud mental y la ampliación de la cartera de servicios de atención psicológica en el sistema público de salud.

También han reclamado la creación de un fondo participado por el Gobierno central estructural para financiar políticas de salud mental con un reparto proporcional a las CCAA y que consignen partidas estables en los Presupuestos Generales del Estado.

Por su parte, la diputada de Vox María de la Cabeza Ruiz le ha afeado al PSOE que esta PNL "es un puro trámite, solo porque Naciones Unidas ha decidido incluir la salud mental entre sus objetivos de desarrollo sostenible". "De no haber sido así, seguramente hubieran seguido viendo que los niños y jóvenes de este país tienen que esperar hasta dos meses para una primera cita en los servicios públicos de salud mental", ha señalado.

Así, Vox ha presentado una enmienda, también aceptada por el PSOE, en la que ha instado a actualizar una estrategia de salud mental que dé prioridad a la actuación contra el suicidio y las conductas autolíticas; así como la elaboración de un informe sobre las causas del suicidio, "que ayude a combatirlo". También piden diseñar campañas de sensibilización sobre la salud mental "y el drama del suicidio", además de un aumento del número de especialistas en salud mental y una reducción del tiempo máximo de espera en las consultas, especialmente a los menores de 21 años.

"Hay que desarrollar un plan con medidas específicas que prevenga el suicidio juvenil y hay que incrementar la dotación presupuestaria que permita formar en salud mental a todos los agentes implicados", ha indicado.

La diputada ha señalado que Vox está a favor de este pacto de Estado. "Lo necesitamos", ha asegurado. "Consideramos que es imprescindible, pero, para que sirva de algo tiene que ser un pacto que garantice la igualdad, y tiene que estar basado en los principios fundamentales de toda política sanitaria, que son la promoción de la familia, el respeto a la dignidad humana y la protección de la vida", ha apostillado.

Por su parte, la diputada María Luisa del Moral Leal, del Grupo Popular, ha apuntado que "la salud mental no es un destino, sino un proceso", y ha detallado que el PP ha propuesto en su enmienda "ampliar el Pacto de Estado a la sanidad en general, no solamente a la salud mental". Asimismo, ha anunciado que estarán a favor con

el acuerdo sobre salud mental en aquellas valoraciones que emanen de la Subcomisión de Salud Mental que plantean "instaurar" en el seno de la Comisión de Sanidad.

Durante su intervención, Javier Sánchez, del Grupo Mixto, ha anunciado que la abstención de Podemos, ya que prefieren volver a registrar su Ley de Salud Mental. "Podemos no va a apoyar más PNLs vacías de salud mental. Lo que vamos a hacer es volver a registrar nuestra Ley de Salud Mental, la única herramienta que puede empezar a cambiar la nefasta situación de la salud mental en nuestro país", ha abundado.

Por parte de Sumar, Rafael Cofiño, ha señalado que el pacto es "necesario" y, además, ha reclamado "derecho y dignidad" para las personas afectadas por problemas de salud mental y no dar "ni un paso atrás" en materia de igualdad, ya que las mujeres tienen unas tasas de consumo de ansiolíticos "imperdonables".