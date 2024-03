El Congreso insta al Gobierno a aprobar medidas "de utilidad real" para modernizar y potenciar la Atención Primaria

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados ha aprobado la proposición no de ley (PNL) impulsada por el PP para impulsar medidas "de utilidad real" para modernizar, reordenar y potenciar la Atención Primaria y Comunitaria (AP) en el Sistema Nacional de Salud (SNS), presentada por el PP.

Se han votado los siete puntos de la PNL por separado y solo uno, el seis, ha sido rechazado. En el séptimo ha habido empate y, tras hacer la media ponderada, la PNL ha sido aprobada finalmente.

En concreto, la PNL busca "garantizar que el sistema de elección de plazas MIR no deje plazas desiertas". En caso de no volver a un sistema presencial, se pide que el proceso telemático garantice "la máxima transparencia".

Además, se debe facilitar que la Orden que regula la formación sanitaria especializada permita que no queden sin cubrir tampoco aquellas plazas que, siendo adjudicadas, no se cubren al no tomar posesión de ellas sus adjudicatarios, renunciando antes de la firma del contrato.

En segundo lugar, reclaman que, antes de que se realice el próximo examen MIR, se haya creado la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias, con tramitación preferente, tal y como se hizo hace pocos meses con la especialidad de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia. De esta manera, se evitaría que los profesionales de AP acaben en Urgencias.

En tercer lugar, instan a ampliar, por vía de urgencia, el número de plazas de formación médica especializada en Medicina de Familia y Comunitaria, para que las Comunidades Autónomas puedan afrontar el relevo generacional y las perspectivas de déficit.

"Para poder llevarlo a cabo, se creará un sistema de acreditación de unidades docentes más flexible y más ágil, y se promoverá la aprobación, antes de la siguiente convocatoria MIR, de la revisión de la normativa de requisitos de acreditación de unidades docentes en la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria que, entre otras medidas, deberá mantener abierta la convocatoria para que dicha acreditación sea posible permanentemente", se recoge en el texto propuesto por el PP.

Una vez que el sistema de acreditación y el programa formativo de la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria estén reformados y permitan acreditar un mayor número de plazas, se pide realizar convocatoria de plazas MIR extraordinarias en la especialidad.

"Estimando la necesidad de ampliación urgente en 1.000 plazas formativas anuales de la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria en toda España, el Gobierno de España y las Comunidades Autónomas acordarán un plan extraordinario de formación para acometer un importante incremento de las plazas formativas de la especialidad en las convocatorias MIR de los próximos años, que corrija la situación de déficit a la que nos llevan las previsiones de jubilación", reza en la PNL.

Por otro lado, piden desarrollar los instrumentos que permitan que el SNS planifique en el futuro con más rigor su oferta formativa. Para ello, instan a "poner en marcha de forma real y efectiva" el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios, para orientar las necesidades de formación de especialistas y prevenir la aparición de déficits de profesionales de determinadas especialidades.

El séptimo punto, en cuya votación ha habido empate, insta a impulsar, a partir de la consecución efectiva de las medidas planteadas en los puntos anteriores, "un gran acuerdo nacional" de medidas de choque para afrontar los problemas relacionados con la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria, "que están afectando a profesionales y pacientes de todo el SNS".

En su exposición de motivos, la diputada del PP y exministra de Sanidad, Ana Pastor, ha recalcado que "la situación de carencia de especialistas en medicina de familia disponibles para contratar en la AP española está afectando de forma importante a todos los servicios de salud".

"Son reiteradas las demandas de profesionales y ciudadanos demandando un refuerzo de plantillas médicas que los gobiernos autonómicos no pueden realizar por no encontrar personal disponible con el título que les habilita para ejercer la medicina de familia", ha abundado.

Por parte de Sumar, Rafael Cofiño ha señalado que "el modelo de AP no se ha cuidado desde hace tiempo" porque se ha tendido a un modelo "hospitalocentrista". Además, Cofiño ha recordado que el elemento fundamental que hay que poner de relieve es "mejorar las condiciones de los profesionales en AP".

Por su parte, la portavoz del grupo socialista, Isabel Moreno, ha señalado que la PNL, en algunos aspectos, es "insuficiente" y, a continuación, ha denunciado la "precariedad" de este nivel asistencial. Asimismo, ha criticado la gestión sanitaria del PP en Andalucía. "Quieren cubrir la AP con profesionales MIR para ahorrar costes, explotándolos con condiciones precarias", ha proclamado, anunciando su voto en contra.

"Queremos que se aborde la AP de una manera mucho más profunda y que abarque todos los problemas que tenemos en la AP", ha añadido Moreno, que también ha resaltado la labor "social" de los médicos de familia. "Nuestros profesionales merecen nuestro apoyo. Tenemos que darles dignidad", ha señalado.