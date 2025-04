El Congreso insta al Gobierno a actualizar la legislación para la regulación específica de las asociaciones de pacientes

MADRID 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados ha instado al Gobierno a actualizar, en el plazo de seis meses, la legislación para regular de forma específica las asociaciones de pacientes, de forma que se establezca un espacio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad y este tipo de organizaciones.

Esta Proposición No de Ley (PNL) del Partido Socialista ha sido aprobada por 29 votos a favor y tres en contra, y ha contado con una enmienda del Partido Popular.

El texto pide al Gobierno actualizar la ley en consenso con las comunidades autónomas y en coordinación "plena" con los representantes de los pacientes, de forma que tanto las asociaciones como Sanidad puedan impulsar y desarrollar sus "fines comunes".

La diputada socialista Caridad Rives Arcayna ha señalado que en la actualidad "no se puede concebir" un sistema sanitario que no esté "plenamente centrado" en el paciente, que no solo debe enfocarse en la atención clínica, sino que también es "vital" reconocer la experiencia de los pacientes y su capacidad para "enriquecer" las políticas sanitarias, los proyectos de investigación y las estrategias de gestión.

"En los últimos años se ha avanzado significativamente en la integración de los pacientes y sus asociaciones en los procesos de toma de decisión y planificación sanitaria (...) Las asociaciones participan activamente en las comisiones del Sistema Nacional de Salud y en los grupos de trabajo técnico, reforzando la legitimidad de la asociación y la transparencia de las políticas", ha añadido.

En ese sentido, ha subrayado que los pacientes están cada vez más integrados en los comités de diseño y evaluación de los proyectos de investigación, y que ya existen muchas colaboraciones de asociaciones con organismos públicos para fortalecer su participación en el sistema sanitario.

Por su parte, el diputado popular Bartolomé Madrid Olmo ha criticado que su formación ya presentó una PNL parecida en 2020 y que fue aprobada, tras lo que el Gobierno "la metió en el cajón" para ahora "pretender transmitir una preocupación por las asociaciones de pacientes que no ha demostrado durante estos años".

Es por ello por lo que ha acusado al Gobierno de dar una "nula" importancia y respeto al trabajo realizado en el Congreso, pues en aquel documento ya se expresaba el "escaso avance" en los derechos colectivos de los pacientes a través de sus asociaciones.

"Transcurridos cinco años, las asociaciones de pacientes continúan reclamando lo que se aprobó en esa PNL para que se regulase su inclusión en el comité consultivo, que es lo que se proponía y que también aprobó el Partido Socialista", ha agregado.