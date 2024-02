El Congreso aprueba por unanimidad la creación de la Subcomisión para mejorar la atención integral de la Salud Mental

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles por unanimidad la creación de la Subcomisión para mejorar la protección, la promoción y la atención integral de la Salud Mental, en el seno de la Comisión de Sanidad y a propuesta del Grupo Parlamentario Popular el pasado 22 de diciembre de 2023.

El objeto de esta Subcomisión es convocar comparecencias de representantes de todos los sectores relacionados con la Salud Mental para que expongan las necesidades existentes en la actualidad y propongan soluciones. Dichas propuestas serán recogidas en un documento final de conclusiones que será remitido al Gobierno para que las materialice desde el consenso con las comunidades autónomas, los pacientes y los profesionales del ámbito sanitario, del investigador, del social y del educativo.

"La salud mental no es un fin o un destino, sino un proceso. En conclusión, lo que proponemos es que trabajemos juntos para conseguir el desarrollo del Pacto de Estado de Salud Mental y que esta Subcomisión sea una herramienta que ayude a ese propósito y, de esta forma, podamos ver impactos positivos en la salud mental de la población lo antes posible", ha explicado la diputada del Partido Popular, María del Mar Vázquez, durante su intervención en la Comisión.

Así, la diputada Popular ha agradecido al PSOE y a Sumar su "buena disposición al trabajo, al diálogo y al acuerdo". "Con sus aportaciones hemos enriquecido la propuesta para la creación de esta Subcomisión que traemos hoy para su consideración", ha apuntado.

La Subcomisión estará integrada por tres representantes de aquellos Grupos Parlamentarios que tengan más de cien diputados, dos de cada Grupo que tenga entre veinticinco y cien diputados en la Cámara, y un representante de cada uno de los Grupos Parlamentarios restantes. Para la adopción de Acuerdos en la Subcomisión se seguirá el criterio del voto ponderado.

Por su parte, el diputado de Sumar, Rafael Cofiño, ha apuntado que la "Subcomisión es un buen espacio para trabajar desde una perspectiva salutogénica, que es de las riquezas que tiene la comunidad".

Asimismo, desde Vox han apuntado que, en salud mental es necesario "un consenso" y que "no haya banderas porque es un problema que concierne a todos".

"En la salud mental hay un gran problema de estructura, no solamente de medios humanos sino también técnicos, falta de camas, sobre todo la falta de personal especializado y cualificado para hacer frente a esto, porque por mucho que nosotros hagamos comisiones si luego no tenemos profesionales sanitarios y no les ponemos los medios, no van a poder hacer mucho más", ha declarado el diputado de Vox, David García Gomis.