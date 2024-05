El Congreso acuerda por unanimidad mejorar la protección de personas donantes en vivo de órganos

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad la proposición de ley impulsada por el PSOE para mejorar la protección social de las personas donantes en vivo de órganos.

"El objetivo principal consiste en dar protección social a aquellas personas que altruistamente deciden donar órganos o tejidos a otras personas cuyo estado de salud lo requiere" ha detallado la diputada socialista María Mercè Perea i Conillas, quien ha hecho la defensa de la proposición.

La diputada ha recordado en su intervención que, a día de hoy, una persona que tiene voluntad de donar un órgano o un tejido está cubierta con una prestación por incapacidad temporal por enfermedad común que "no es suficiente".

"No es suficiente porque la donación de órganos y tejidos supone un proceso de diversas etapas. Con una intervención quirúrgica, la del trasplante, requiere de asistencia sanitaria o de otro tipo que le imposibilita al donante desarrollar su actividad laboral o profesional en determinados momentos", ha remachado.

Asimismo, una donación precisa de actuaciones preparatorias para determinar la idoneidad del órgano --actos sanitarios, asesoramientos diversos, entre otras-- que llevan al donante a ausentarse de su trabajo.

"Hoy, la prestación de incapacidad temporal por enfermedad común no cubre todo ese proceso. Esta proposición de ley crea un régimen de protección específico que da cobertura a todo ello y, en consecuencia, dignifica la situación laboral y personal del donante", ha reiterado.

Concretamente, la proposición de ley se sustenta en tres ejes. Considera las bajas laborales por donación como "una situación especial" de incapacidad temporal por contingencias comunes que lleva aparejado el derecho a la prestación que, en este caso, no exige una previa cotización ni ningún periodo previo de cotización a tales efectos.

"Esto es un gran avance porque, para las personas que tienen una carrera de cotización corta y no han cumplido todavía los términos, pueden acogerse a esta prestación", ha resumido Mercè.

En segundo lugar, se establece una situación especial de incapacidad que va acompañada de una prestación que consistirá en un subsidio equivalente al 100 por ciento de la base reguladora establecida para la incapacidad temporal por contingencias comunes.

En tercer lugar y por último, se articula un permiso retribuido por el tiempo necesario para la asistencia a las sesiones previas para la determinación de la idoneidad de los donantes vivos.

"Este es otro de los elementos importantes y, en este caso, también el donante percibirá el 100 por ciento de las percepciones salariales. Esta configuración legal supone un antes y un después para las personas donantes", ha apostillado la diputada socialista.

Para el PSOE, se trata de "un gran paso en seguridad y confianza" a lo largo de todo el proceso de la donación, al otorgar a las personas vivas una cobertura social y económica, "reduciendo los perjuicios económicos o personales o laborales que padezca".

España se aproxima a los 6.000 trasplantes anuales y, para el PSOE, esta propuesta "facilita, fomenta, promociona que las acciones altruistas como esta se repitan en mayor medida".

El trasplante de órganos entre personas vivas es una técnica ya consolidada en el sistema español de donación y trasplante y, además, proporciona a sus receptores "excelentes resultados en términos de supervivencia y de calidad de vida", tal y como ha expresado Mercè.

MODIFICACIÓN DE ARTÍCULOS DE LEYES

Por tanto, la iniciativa propone la modificación de algunos artículos de leyes como la Ley General de Seguridad Social y la del Estatuto de los Trabajadores. También se modifican los textos refundidos de la Ley General de la Seguridad Social, así como las normas que regulan al personal al servicio de la Administración de Justicia, a las Fuerzas Armadas y funcionarios civiles del Estado.

Asimismo se cambian los textos refundidos de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y la del Estatuto del Empleado Público, con el objetivo de articular el mencionado permiso retribuido.

Durante la intervención de los grupos, todos se han mostrado a favor de la propuesta, aunque Junts ha anunciado que presentará enmiendas a la misma.

Así, pese a mostrarse a favor, el diputado del PP Antonio Cavacasillas ha recordado que esta proposición ya se votó el año pasado, y ha afeado al PSOE que "el único motivo técnico, que no el principal, de que haya presentado de nuevo esta proposición en el Congreso no es más que por haber decaído en el pasado mes de junio debido al adelanto de las elecciones generales".

Por su parte, el PNV ha criticado que "no se entiende que, siendo el PSOE el grupo proponente y teniendo el consenso necesario, no se haya regulado antes"."Esperamos que no haya consideraciones y acabar así con el día de la marmota; que el reconocimiento social venga acompañado de medidas efectivas, y que la proposición de ley se convierta finalmente en una ley", ha dicho la diputada Maribel Vaquero.

Por parte del Grupo Mixto, Cristina Valido, de Coalición Canaria, ha agradecido al PSOE esta proposición porque "permite hablar de las cosas importantes de la vida de la gente". Además, ha celebrado que esta iniciativa ayuda a concienciar a la población sobre la importancia de la donación.