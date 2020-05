La Comunitat Valenciana no pasa en su conjunto a la Fase 1 y solo avanzan diez departamentos de salud

Las capitales --Valencia, Alicante y Castelló-- se quedan en Fase 0

VALENCIA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana no pasa en conjunto a la Fase 1 del proceso de desescalada pero "por idiosincrasias particulares y buena evolución en algunos departamentos" sí avanzan a esa etapa un total de diez departamentos de salud (de los 24 en los que se divide): uno en la provincia de Castellón, Vinaròs; tres en la de Valencia (Requena, Xàtiva-Ontinyent, Gandia); y seis en Alicante --Alcoy, Dénia, Marina Baja, Elda, Orihuela y Torrevieja. Con esta resolución, las tres capitales de provincia, Valencia, Alicante y Castelló, se quedan fuera y continúan en Fase 0.

Así lo ha confirmado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, en rueda de prensa junto al ministro de Sanidad, Salvador Illa.

La consellera Ana Barceló, en rueda de prensa, había comentado este viernes por la mañana que se está ultimando un estudio pormenorizado para concretar la desescalada por departamentos y que próximamente se anunciaría finalmente qué áreas de salud de la Comunitat podrán pasar el próximo lunes a la fase 1 y cuáles no. La petición realizada al Ministerio es que no se impida pasar a toda la provincia si hay un departamento que no cumple los criterios.

De esta manera, se dejaba entrever la posibilidad de que la solicitud que había realizado la Comunitat Valenciana de pasar por completo a la Fase 1 del desconfinamiento no fuera aceptada. En los últimos días, dirigentes valencianos se habían mostrado más optimistas respecto a la posibilidad de acceder a este escalón de la transición de la llamada 'nueva normalidad'.

El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, defendía este jueves que la Comunitat Valenciana había remitido al Ejecutivo central la documentación en la que se presentaban "los requisitos por los que toda la Comunitat Valenciana está en condiciones de pasar a la fase 1".

La Comunitat Valenciana había fundamentado su petición para avanzar a la Fase 1 en datos de capacidad de su sistema sanitario. Actualmente, puede albergar 965 camas de críticos, entre el ámbito público (747 camas) y el privado (218 camas); alcanzar 18.992 camas de agudos, contando las disponibles en hospitales públicos y privados, hospitales de crónicos y hospitales de campaña

En Atención Primaria, dispone 13.400 profesionales en plantilla y ha realizado 746 contratos para refuerzo de la atención durante la pandemia. Además, ha abierto un proceso extraordinario de selección para los residentes que finalicen su periodo de residencia este mes, tanto para las 156 plazas de medicina familiar y comunitaria, como para las 70 plazas de enfermería; así como un proceso extraordinario para los que estudiantes que estén en último año de carrera de enfermería y que obtengan la titulación.

La Generalitat recalca que durante la crisis ha mantenido abiertos el cien por cien de los centros de salud, y reorganizado los consultorios auxiliares para reforzar la atención, por vía telefónica o telemática. Para las sucesivas fases de la desescalada, propone circuitos alternativos para 'pacientes covid' y 'no covid', o salas específicas para evitar el riesgo de contagios.

Igualmente, apuesta por fomentar el triaje telefónico y la telemedicina, siempre garantizando la asistencia física para los pacientes que lo necesiten.

Durante este tiempo, la Atención Primaria ha permitido la atención y el seguimiento a cerca de 50.000 sospechosos de coronavirus. Ha sido "la primera barrera de contención de la pandemia, y la que ha permitido garantizar la asistencia a todas las personas en hospitales y unidades de críticos", subrayan.

En cuanto a la Atención Hospitalaria, la disponibilidad es de

37.000 profesionales y se han realizado 4.107 contratos nuevos. También se ha abierto un proceso extraordinario para permitir la continuidad en el ejercicio de 595 facultativos y 80 profesionales de enfermería y se van a instalar circuitos diferenciados para pacientes con coronavirus.

Para garantizar "la máxima capacidad", se cuenta con hoteles medicalizados en todos los departamentos de salud (12 en la provincia de Castellón, 25 en Valencia y 20 en Alicante) y con los hospitales de campaña en los 3 hospitales base. En estos momentos, en atención hospitalaria la Comunitat tiene una ocupación del 51% en camas de agudos.

En cuanto al 'frente' del diagnóstico, la administración autonómica instaló al comienzo de la pandemia 7 laboratorios en las tres provincias (en el Hospital General de Castellón, Clínico, La Fe, Doctor Peset, General de Valencia, General de Alicante y Elche). En la actualidad, ha extendido la red de laboratorios al Hospital Arnau de Vilanova-Lliria, La Ribera, Gandia y Xàtiva Ontinyent. Pero el objetivo es disponer de laboratorios en todos los departamentos de salud, comenzando próximamente con Dénia y Alcoi.

Además, se han acreditado para el análisis de muestras Fisabio, el Instituto de Investigación La Fe, Sanidad Animal y la Universitat Jaume I. Y están en proceso de acreditación: el Centro de Investigación Príncipe Felipe, la Universidad Miguel Hernández e Isabial.

De este modo, ahora hay una capacidad de realización de 5.700 PCR al día a través de los departamentos, 2.000 PCR al día con fundaciones y, de acreditarse los laboratorios pendientes, 1.500 más.

Desde el estallido de la pandemia, en la Comunitat Valenciana se han creado 11 puestos de Facultativo Especialista en Microbiología y 47 de Técnico Especialista de Laboratorio. Para la fase de desescalada, la previsión es habilitar 14 plazas más de Facultativo Especialista y 25 plazas de Técnico de Laboratorio. En total, se amplía en

25 plazas los puestos de Facultativo Especialista en Microbiología

Y 72, de Técnico Especialista de Laboratorio.

Además, con el objetivo de extender la red de vigilancia epidemiológica por todo el territorio de la Comunitat Valenciana, se ha destinado a estas tareas personal de los servicios centrales de la Conselleria y de los Centros de Salud Pública de los departamentos, pasando de 66 profesionales en febrero de este año a 270 en abril.

Cabe recordar que los últimos datos de afectados por Covid-19 en esta autonomía son los siguientes: este viernes se ha registrado de 27 nuevos positivos por coronavirus --confirmados por prueba PCR-- y seis fallecidos más desde la última actualización del jueves, ninguno de ellos residentes. El acumulado de positivos desde el inicio de la pandemia es de 10.619 por PCR y 2.888 por test rápidos.

Actualmente, el número de casos activos por coronavirus en la Comunitat asciende a 3.999, lo que representa el 29% del total cuando hace un mes el porcentaje se elevaba hasta el 90%. Respecto a los seis fallecimientos, cuatro se han producido en la provincia de Alicante y dos en la de Valencia. De los fallecidos, ninguno era residente. De este modo, el número total de decesos se eleva 1.321.