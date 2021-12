La Comunitat pedirá al TSJCV extender el pasaporte covid a toda la restauración y a cines, teatros o gimnasios

Señala que las fiestas de Nochevieja o cabalgatas dependerá de la Conferencia de Presidentes y del "devenir de los próximos días"

VALENCIA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado que el Gobierno valenciano pedirá autorización al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para extender la exigencia del conocido como 'pasaporte covid' a todos los espacios de ocio y restauración, así como a todos los lugares públicos en los que se consuma bebida o comida --como cines, sedes festeras, circos o salas multifuncionales--, y en los gimnasios, en los que se deberá llevar también la mascarilla.

El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, tras la reunión que ha mantenido este lunes la Mesa Interdepartamental para la Prevención y Actuación ante la Covid-19, también ha anunciado un plan para dar un "nuevo impulso" a la vacunación con 42 puntos estables y 147 equipos.

Este pasaporte también se quiere implantar asimismo para el acceso a todos los espacios con servicio de restauración en alojamientos turísticos, a las instalaciones deportivas, a las piscinas cubiertas y a los centros recreativos para mayores y una vez autorizada entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) y hasta el 31 de enero.

Por otra parte, ha señalado que en estas reunión de la Interdepartamental no se ha acordado mas restricciones para las fiestas de Nochevieja, de cabalgatas o de eventos masivos y en ese sentido ha apuntado que dependerá de qué medidas se acuerden en la Conferencia de Presidentes de este miércoles y del devenir de estos días. En cualquier caso, ha recalcado que si alguien quiere organizar uno de estos actos debe "tener en cuenta la situación que se vive y garantizar la máxima seguridad, la distancia y el uso de mascarilla", entre otras.

La reunión de la Interdepartamental, convocado a primera de este lunes, llega dos días antes de la celebración de la Conferencia de Presidentes este próximo miércoles para abordar la situación de la Covid-19.

Hasta ahora, desde el inicio del mes de diciembre, el pasaporte covid se exigía en locales de ocio y restauración con aforos de más de 50 personas, espacios dedicados a actividades recreativas y de azar con comida, eventos y celebraciones de más de más de 500 personas donde no siempre se pueda llevar la mascarilla y visitas a hospitales y a residencias de servicios sociales.

El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha defendido la extensión del pasaporte covid a más espacios dado la situación "más compleja" en la que se encuentra la Comunitat Valenciana por la Covid-19, donde en el último mes "los contagios y los hospitalizados se han triplicado y los ingresos en UCI se han multiplicado casi por tres".

"SON FIESTAS, PERO NO ESTAMOS PARA FIESTAS"

De este modo, ha advertido de que "no entramos como esperábamos" mañana en invierno sino en "una situación más compleja". "Son fiestas, pero no estamos para fiestas", ha recalcado.

No obstante, ha aclarado: "Estamos en alerta pero no en un estado de alarma y hay que huir alarmismos porque aunque es grave no es comparable con lo que ya hemos superado". Ante este escenario, el jefe del Consell ha instado a "ser corresponsables" y "apostar por el 'trellat'" durante las celebraciones de Navidad.

Por ello, ha exhortado a mantener la prudencia en las reuniones sociales y familiares, en las compras navideñas y evitar las aglomeraciones, a cumplir las cuarentenas y a no reunirse con personas con síntomas covid y limitar los contactos.

"Hay que encontrarse, sí pero con la máxima prudencia", ha reclamado.