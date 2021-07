La Comunidad destaca que se está estabilizando el número de contagios y que se ha alcanzado el pico en la región

Reitera que el pasaporte Covid debe ser una medida que el Ministerio de Sanidad coordine

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, ha destacado en declaraciones a los medios que la Comunidad de Madrid ha alcanzado el pico del número de contagios por coronavirus y que se espera que en el mes de agosto baje la cifra.

López ha presidido una nueva reunión telemática del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid (PLATERCAM) para hacer el seguimiento de la pandemia del virus Covid-19 en la región, donde ha estado presente el viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, que ha indicado que se están estabilizando el número de contagios y que "ya se puede hablar" de haber alcanzado el pico.

"Seguiremos trabajando para que se alcance esa inmunidad deseada y esperemos que en septiembre podamos afrontar con una mayor tranquilidad y menor tensión hospitalaria y en número de contagios", ha asegurado el consejero.

Ante esta nueva evolución, ha reiterado que Madrid no cuestiona el pasaporte Covid puesto que "la presidenta propuso eso hace un año y obtuvo críticas de aquellos que abrazan esta propuesta". Ha expresado que debe ser "exigida" cuando ya la población haya accedido a la vacunación porque "si no estarían discriminando a aquellos que no han podido vacunarse aún, a pesar de quererlo".

"Este pasaporte nace fundamentalmente para los traslados entre países y en ese sentido esperemos que el Ministerio de Sanidad coordine una medida tan importante", ha indicado.

Además, ha destacado que esta medida debe ser decidida en función a los parámetros que hace alusión su Gobierno, como la vacunación de la inmensa mayoría de la población y según la situación epidemiológica de ese momento. "Estamos ante una pandemia evolutiva, por eso conviene ir tomando medidas eficaces, proporcionadas y no medidas efectistas", ha concluido.