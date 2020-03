Compromís reclamará en el Senado explicaciones por la atención al estudiante valenciano afectado en Madrid

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha informado de que reclamará en el Senado explicaciones al Ministerio de Sanidad sobre la atención que se ha prestado desde la Consejería de Sanidad madrileña a un joven estudiante valenciano que podría estar afectado por coronavirus en Madrid, ya que comenzó a sentirse mal tras llegar de Italia y notar fiebre.

Según relata el joven, "desde el primer momento" le mandaron a casa asegurándole que le atenderían en casa. "Si bien me hicieron algunas llamadas para preguntarme cómo estaba, dejaron de hacerlo el miércoles y el viernes realizaron unas pruebas", sin embargo, señalan desde Compromís, la atención por su caso fue empeorando.

"Nadie me llamó, el viernes ya no me contestaban el teléfono, nadie sabía nada y me fue imposible contactar con nadie de Salud Pública en domingo ante un problema tan grave", ha afirmado. En el 112 ya el lunes le informaron que estas pruebas son lentas.

"El lunes llamé yo a Salud Pública y me admitieron que no era normal lo que estaba ocurriendo. Pasaron mi caso a prioritario junto a otros tres más. Hoy me han llamado y me han dicho que no sabían qué ocurría y que mi caso no era normal, que no entendían nada", ha continuado narrando.

Mientras, "el joven estudiante sigue sin salir de casa por indicación médica. Se ha quedado sin comida, le impiden salir pero nadie se ha preocupado de si necesita comida", señalan en una nota, donde aclaran que el joven a tenido que pedir ayudar a un amigo para que le lleve comida a casa.

"Me da la sensación que si la sanidad de Madrid ya estaba antes colapsada, ahora ha empeorado notablemente. Ante una situación tan grave, tienen problemas con las muestras y mientras veo como otras autonomías como Andalucía o València están funcionando aparentemente bien, no es el caso que he vivido en primera persona. Si es necesario que pidan ayuda, ya que los hechos son graves", concluye el joven.

La coalición reclama "medidas cuanto antes para atender a este ciudadano", que sostiene que "si la situación no mejora se irá hasta València para ser atendido". Compromís trasladará los hechos al Ministerio de Sanidad para que investiguen lo sucedido y si se ha atendido correctamente a este joven que hasta esta misma tarde ha estado esperando el diagnóstico tras llegar de Italia y sentir fiebre el pasado 24 de febrero.