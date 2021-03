La Comisión de Sanidad del Congreso rechaza una nueva propuesta para eliminar el IVA de las mascarillas FFP2

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados ha rechazado este martes, con 16 votos a favor, 19 en contra y una abstención, una Proposición No de Ley (PNL) para instar al Gobierno a eximir del IVA a todas las mascarillas, incluidas las FFP2 y FFP3, porque son un producto obligatorio para la prevención de los contagios de COVID-19.

Su proponente, la diputada popular Carmen Riolobos Regadera, ha estimado que se van a recaudar hasta 800 millones de euros del IVA de las mascarillas este año. "Frenan la propagación del virus, son obligatorias, son de primera necesidad, son bastante caras y no son un artículo de lujo. Nos parece de una codicia sin precedentes tanto de Sánchez como de Garzón", ha denunciado.

Asimismo, la PNL recogía que los geles hidroalcohólicos también estuvieran exentos de IVA, a petición de Ciudadanos, así como que las mascarillas FFP2 fueran gratuitas para personas vulnerables y enfermos crónicos, una medida propuesta por VOX.

"Una familia de cuatro miembros se gasta en torno a 240 euros al mes en mascarillas si las utiliza sin superar su límite de uso. Son obligatorias y de primera necesidad", ha esgrimido el diputado de Ciudadanos Pablo Cambronero. "Una familia tiene que elegir entre comprar leche o mascarillas", ha justificado el diputado de VOX Juan Luis Steegmann.

Marisol Sánchez Jódar, del PSOE, se ha mostrado contraria a esta PNL: "Con lo que ustedes proponen no se garantiza que se reduzca el precio final de las mascarillas. Limitando su precio, como hemos hecho desde el Gobierno, sí. La PNL que nos trasladan está plagada de 'mediasverdades' y cosas que ya está haciendo el Gobierno".

En esta misma línea, la diputada Laura López Domínguez, de Unidas Podemos, ha defendido que, en estos momentos, "no se puede evidenciar que el uso de las mascarillas FFP2 sea recomendable para la población en general". "Las medidas del Gobierno están siendo eficientes y no se están gastando más recursos de los necesarios. Si bajamos el IVA pero no limitamos el precio el Estado va a perder recaudación y las familias no van a mejorar su acceso. Quienes se van a beneficiar van a ser las empresas, no las familias. Eliminar el IVA sería un despilfarro de recursos públicos y no tendría repercusión en el mejor acceso a este producto", ha remachado.