La Comisión Mixta de Adicciones respalda limitaciones a las 'happy hour' o la barra libre

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones del Congreso de los Diputados y el Senado ha aprobado este lunes una Proposición No de Ley (PNL), con 33 votos a favor y tres en contra, que tiene como objetivo tomar medidas para combatir el consumo de alcohol por atracón entre jóvenes y adolescentes.

En concreto, se insta al Gobierno, en colaboración con las "administraciones competentes en cada caso y dando participación a todos los agentes implicados", a trabajar para frenar el consumo de alcohol entre jóvenes y adolescentes y combatir fenómenos como el consumo por atracón.

"Entre otras, se impulsarán actuaciones destinadas a reforzar y actualizar las estrategias, protocolos y actuaciones preventivas multidisciplinares, así como una valoración del establecimiento de nuevas limitaciones a la publicidad, promoción y venta de bebidas alcohólicas, especialmente las referidas a las ofertas que induzcan al consumo abusivo tales como barra libre, 'free bar', 'happy hour', 2x1, 3x1 u otras análogas", detalla el documento.

El diputado socialista Daniel Viondi, proponente de la PNL, ha recordado que, según la última encuesta sobre Uso de Drogas en Estudiantes de Enseñanza Secundaria ESTUDES, el consumo intensivo de alcohol por parte de los adolescentes sigue teniendo una elevada prevalencia: el 77,9 por ciento han consumido alcohol alguna vez en la vida, y el 32,2 por ciento ha realizado un consumo por atracón en los últimos 30 días.

"Beber alcohol no es cultura ni idiosincrasia de la población española. Hacerlo de forma abusiva supone un riesgo sanitario y para la persona en su entorno. El atracón es mucho más que el botellón, es beber mucho y en muy poco tiempo", ha detallado. Por ello, ha cargado contra las campañas que abaratan el alcohol durante un determinado período de tiempo: "Cuando los jóvenes se ven con esta oportunidad se les está invitando a consumir, se les crea un hábito. Por eso hay que eliminar esas medidas".

El diputado popular Eduardo Carazo Hermoso ha apoyado la PNL porque su intención es "buena", pero ha espetado al Gobierno que "puede actuar rápidamente contra este problema". "No entendemos por qué no desarrolla la Ley de Prevención de Alcohol en Menores, que tiene guardada en un cajón", ha manifestado.

En cambio, el senador Miguel Sánchez López, de Ciudadanos, ha apoyado la propuesta insistiendo en la necesidad de que los jóvenes tengan una alternativa al alcohol para socializar. "Hay infinidad de medidas que se pueden tomar para que no sea la única oportunidad de socializar, con alternativas como deporte, talleres de teatro, etc.", ha sostenido.

El diputado Pedro Antonio Honrubia Hurtado, de Unidas Podemos, ha destacado que el alcohol "es el principal problema en materia de adicciones en nuestro país por sus consecuencias sociales". "Compartimos que debe ser una prioridad para los poderes públicos. Cualquier tipo de iniciativa al respecto es necesaria", ha remachado.

Por otra parte, la Comisión Mixta ha dado su visto bueno, con 18 votos a favor, tres en contra y 15 abstenciones, a otra PNL del PSOE para abordar el consumo abusivo de hipnosedantes por las mujeres. "En un alto porcentaje de los casos, las mujeres no acuden a centros especializados para tratar el abusivo consumo de estos fármacos, pues no se perciben como personas dependientes, sin llegar a concienciarse con que es importante entender que el malestar a veces no es orgánico. Un fármaco no soluciona la desigualdad", ha defendido su proponente, la diputada socialista Uxía Tizón Vázquez.

En concreto, el texto insta al Gobierno a promover la inclusión, en el marco de la Conferencia Sectorial del Plan Nacional Sobre Drogas (PNSD) junto a las comunidades autónomas, un plan de acciones con perspectiva de género para incrementar la prevención, concienciación y tratamiento del consumo de hipnosedantes.

Por ejemplo, se pide impulsar la realización de campañas de prevención del abuso de hipnosedantes, especialmente por parte de las mujeres, advirtiendo sobre los efectos nocivos asociados al consumo abusivo y las alternativas existentes; junto con promover la implementación de programas de sensibilización y concienciación en los entornos educativos, laborales, culturales y de ocio, en colaboración con los agentes sociales y económicos, sobre las consecuencias negativas del uso abusivo de los hipnosedantes.

Asimismo, se opta por mejorar la coordinación de las Administraciones Públicas y con el Tercer Sector con vistas a reforzar la disponibilidad y el acceso a programas de prevención, asistencia y reducción de daños, incluyendo opciones terapéuticas alternativas y/o adyuvantes a la prescripción de hipnosedantes, que se desarrollen en el marco de red sociosanitaria correspondiente, bien a través de grupos socioeducativos y autoayuda, servicios de información telefónica u otras opciones que se hayan mostrado eficaces y resulten viables.

Otros de los puntos clave son desarrollar un nuevo protocolo de tratamiento y seguimiento en la red de Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud (SNS) que permita la desprescripción médica de estos fármacos cuando no concurra una necesidad médica extrema; y potenciar la intervención de psicólogos y psiquiatras en la evolución y seguimiento de los tratamientos efectuados con estas sustancias, de manera que se evite la presión asistencial en la Atención Primaria.

El senador del PP Francisco José Fernández Pérez se ha mostrado en contra de la propuesta por "reiterativa", ya que en la sesión del 28 de diciembre se aprobó una PNL similar, con una enmienda de Unidas Podemos que incluía la "perspectiva de género" en esta materia.

En el mismo sentido, el diputado de VOX Juan Luis Steegmann ha argumentado que "no aporta nada diferente". "Se presenta por cumplir el expediente. El Gobierno no ha hecho nada sustancial para solucionar este problema", ha esgrimido. En cambio, el senador de Ciudadanos Miguel Sánchez López ha defendido que es una iniciativa "muy bien traída". "Es obvio que las mujeres están más afectadas por los hipnosedantes. Su uso es preocupante en España", ha remachado.