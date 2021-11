El Colegio Oficial de la Psicología de Madrid sugiere plantear nuevos retos y objetivos en la violencia de género

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de la Psicología de Madrid ha realizado un llamamiento a los agentes implicados en la violencia contra la mujer para realizar nuevos objetivos y estrategias y "erradicar" este tipo de situaciones.

Esta petición la ha realizado con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra este jueves, y en la que, a través de un comunicado, ha trasmitido su apoyo, afecto y solidaridad a las familias y seres queridas de las víctimas que sufren estas agresiones, al tiempo que ha mostrado su "férreo" compromiso.

Además, este año se cumple una década del Convenio de Estambul, el instrumento jurídico internacional ratificado por 34 estados miembros del Consejo de Europa, entre los que está España, que reconoce la violencia contra la mujer como una forma de discriminación y una violación de los derechos humanos.

A pesar de los esfuerzos, la organización señala que los datos alertan que "aún queda mucho camino por recorrer" y apuntan que momentos de crisis, como la actual, los distintos factores y

contextos que producen y mantienen la violencia contra las mujeres, acentúan la vulnerabilidad.

"Hasta octubre de este año, 36 mujeres han sido asesinadas, 28 de ellas no habían presentado denuncia. Junto a ellas, hemos de sumar la muerte de 5 niñas y niños. Añadido a lo anterior, el aumento de las agresiones sexuales, las violaciones por sumisión química, las agresiones y denuncias por violencia en jóvenes y adolescentes, no son solo datos dramáticos en su magnitud, sino que son situaciones que no podemos tolerar como sociedad", han denunciado.

Por ello, sugieren mostrar los elementos que influyen de forma directa en el mantenimiento y ejercicio de la violencia contra las mujeres. Al respecto, añaden que la violencia tiene múltiples manifestaciones, el asesinato es la más atroz, y para prevenir, hay que actuar sobre los factores de un modelo social que perpetúa o ignora el desarrollo de la violencia.

A modo de conclusión, la organización recalca que manifiestan su respaldo a todas las mujeres, a sus hijos e hijas afectadas por violencia machista y a los familiares y allegados de cada una de las al menos 1.117 mujeres que desde 2003 han sido asesinadas, así como de los 44 menores asesinados desde 2013.