Claves para saber que un pasaporte Covid o una PCR están falsificados

MADRID, 2 Mar. (EDIZIONES) -

Recientemente hemos conocido varios personajes famosos como los actores Verónica Echegui o Álex García, así como rostros conocidos de la televisión como Abraham García o Omar Montes, que presuntamente se habrían beneficiado de un pasaporte COVID falso. Pero también son muchas las personas que falsifican sus resultados de PCR ante un evento o viaje que les interesa, cuando las medidas están ahí como una medida de salud pública fundamental en una pandemia.

¿Cómo podemos descubrir o verificar que un pasaporte COVID o el resultado de una PCR no es real? Para entenderlo entrevistamos en Infosalus a Fabián Torres, director de desarrollo de negocio en SICPA, una compañía suiza dedicada a temas de alta seguridad para los gobiernos y experta en la materia.

Este especialista lamenta así que, "desgraciadamente", es frecuente hoy en día encontrar tanto pasaportes COVID, como pruebas PCR, que han sido falsificadas. En concreto, recuerda que los motivos que están llevado a las personas a esa falsificación es que el pasaporte COVID sirve para certificar que la persona está vacunada, cuenta con la pauta completa de vacunación (dos dosis, y si tienes una tercera de refuerzo dice que también aparece).

"Sabemos también que las vacunas actuales protegen pero seguimos siendo portadores del virus, con lo cual seguimos contagiando, por lo que se sigue recomendando la PCR, que determina si uno tiene la COVID o no, y si está siendo transmisor o no de la enfermedad", señala Torres, y de ahí que, pone el ejemplo, haya personas que tengan un viaje importante, cuyo billete les haya costado mucho dinero, y para el que no solo piden ese pasaporte, sino también una prueba PCR negativa, habiendo muchas personas que están enviando a otros a realizársela o bien a falsificar los resultados ante la imposibilidad de impedir ese viaje, por ejemplo.

Aquí llama la atención sobre el hecho de que el fraude en la falsificación de estos documentos se está produciendo a distintos niveles. Menciona el caso de una persona perteneciente al propio sistema sanitario, que ha introducido datos de personas en las bases de datos nacionales, y por tanto en el sistema de salud, de forma que queda registrada la vacunación, cuando esta no se ha realizado, desarrollando en consecuencia esa persona una labor ilícita.

Por eso, este experto en seguridad recomienda siempre tener la identidad digital de todas las personas que tengan acceso a este tipo de bases de datos sanitarias, que a nivel de ley de protección de datos deberían tener el máximo rigor y de confidencialidad. "Se aconseja que haya varios factores de seguridad hasta llegar a poder tener acceso. Es decir, no solo tener un usuario y una contraseña, lo habitual en los sistemas, sino algún factor adicional, como se ve a la hora de hacer transacciones bancarias, que nos viene un código al móvil, para verificar que efectivamente somos quienes decimos ser frente a un sistema", subraya.

CÓDIGOS QR QUE NO SON SEGUROS

Por otro lado, el miembro de SICPA alerta de que se está intentando convencer a la UE de la criticidad del aspecto de los códigos QR que contienen este tipo de documentos, para hacerlos más seguros si cabe.

Según explica, nuestros pasaportes ahora llegan a tener hasta cuatro medidas de seguridad digital: el código QR se genera con un algoritmo matemático criptográfico; una segunda medida es que se imprimen con una seguridad gráfica; después se encontraría la activación de los sistemas de los códigos; y para verificar toda la cadena almacenamos este código en una 'blockchain' segura (una cadena especial de bloques en la cual almacenamos información de forma absolutamente segura, inalterable e inmutable, que además puede ser contrastada).

"Es decir, que aparte del código QR que llevo en el móvil, tenemos una imagen segura en un 'blockchain' seguro que permite identificar que ese bloque no ha sido alterado. A veces alguien se hace una PCR y con determinadas aplicaciones de Internet pone su nombre en este código QR y lo cambia por alguien que haya dado negativo", remarca.

EL PROBLEMA DE LAS WEBS FRAUDULENTAS

Después, Fabián Torres, director de desarrollo de negocio en SICPA, apunta al caso de portales en Internet que prometen resultados de PCR negativas, a cambio de dinero, y que no obtienen lo deseado y se quedan si su PCR negativa fraudulenta y sin poder denunciar, al pretender en primera instancia falsificar un resultado.

Hoy en día dice que se consiguen verificar que estos documentos han sido falsificados a partir de aplicaciones donde analizan si ese código QR ha sido alterado. Eso sí, alerta de que hay establecimientos o zonas donde es preciso el pasaporte COVID o la PCR negativa y tan solo se mira el papel que en teoría lo certifica sin comprobar los códigos QR en las aplicaciones puestas en marcha para ello.

"Es muy importante respetar estas medidas y recomendaciones y sobre todo no falsificar ni pasaportes COVID, ni PCR, porque uno puede tener la pauta completa de vacunación, pero ser transmisor de la enfermedad. Por eso ante determinadas circunstancias se solicitan. Tendría que entenderse y verificarse a nivel global la seguridad en la emisión de estas pruebas PCR y evitar el pillaje en estos sitios de Internet donde se consiguen PCR negativas por un precio, webs donde ni siquiera se le enviaba el papel al interesado porque sabía que no iba a denunciar porque él mismo cometía un delito al estar pagando para que se le haga una prueba falsa", concluye Fabián Torres.