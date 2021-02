Ciudadanos registra una PNL para pedir el cese del ministro Garzón por sus declaraciones sobre mascarillas FFP2

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) para la reprobación del Ministro de Consumo, Alberto Garzón, e instar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su cese inmediato por sus declaraciones en contra de la evidencia científica sobre el uso de las mascarillas FFP2 como protección frente al COVID-19.

Según recuerdan en el texto presentado, Garzón declaró públicamente que "no parece que haya una fuente científica suficientemente rigurosa que acredite" que las mascarillas FFP2 protegen mejor contra el COVID-19. Un comentario que, a juicio de Ciudadanos, evidencia que "una vez más el negacionismo y la irresponsabilidad" del Gobierno puede conllevar "importantes" costes en términos económicos, pero, "y sobre todo, en vidas humanas".

Asimismo, la formación naranja ha señalado que el pasado mayo, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, llegó a calificar las mascarillas FFP2 como "egoístas", y por tanto desincentivando su uso. Sin embargo, apostillan desde Ciudadanos, se ha probado que las mascarillas FFP2 son las más seguras, puesto que las mascarillas quirúrgicas sólo protegen de la emisión de gotículas por parte del portador, mientras que éstas protegen también frente a la inoculación de aerosoles, como ha recordado en varias ocasiones la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).

"Son, además, las más recomendables para su uso en interiores poco ventilados si por cuestiones de fuerza mayor nos vemos obligados a permanecer en alguno de esos espacios en los que no está recomendado aventurarse por el alto riesgo de contagio", han dicho, para apostillar que varios gobiernos de la Unión Europea han emitido recomendaciones de uso de mascarillas FFP2 debido a la extensión de cepas del SARS-CoV-2 más contagiosas, debido a la protección extra que aportan estas mascarillas.

No obstante, apostillan, el Gobierno "ni siquiera" incluyó estas mascarillas, "más caras", en los productos sanitarios afectados por las bajadas de IVA que permite la Comisión Europea, por lo que "está obligando" a una familia española de cuatro miembros a gastar 240 euros al mes si quiere utilizar estas mascarillas de mayor protección.

"Desde el GP Ciudadanos hemos registrado una proposición no de ley para instar al Gobierno a que elimine ese IVA mientras dure la pandemia de COVID-19, al considerar estas mascarillas como un producto esencial. Pese a ello, y pese a la evidencia científica respecto al uso de mascarillas FFP2 y al avance de la pandemia, el Gobierno no sólo no ha actuado para garantizar su uso, sino que ha ido un paso más allá y ha emitido una recomendación contraria", han zanjado.