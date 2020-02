Ciudadanos propone regular nuevos derechos laborales para los padres de niños enfermos de cáncer

Publicado 04/02/2020 18:48:42 CET

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos ha propuesto este martes en el Congreso regular nuevos derechos laborales para mejorar las condiciones de los padres, ya sean biológicos, adoptantes o de acogida, de niños enfermos de cáncer u otras enfermedades graves.

"Desde Ciudadanos creemos que todos los padres deben disponer de los medios necesarios para garantizar una atención y cuidado adecuados a sus hijos", explica la formación que llama a "ampliar los permisos" para el cuidado de estos pacientes, apunta la formación en el texto que han registrado en el Día Mundial contra el Cáncer.

A través de una proposición no de ley, los naranjas piden que se establezca la reducción de la jornada de trabajo para cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, no sólo cuando exista un ingreso hospitalario de larga duración, sino también cuando esta hospitalización no tenga margen temporal y su objeto sea el diagnóstico de la enfermedad, así como para la situación que requiera el cuidado del menor o la continuación del tratamiento médico en el domicilio.

Ciudadanos también propone que esta reducción se pueda ejercer aunque el menor afectado supere la edad de 18 años, siempre que se viniera ejerciendo de forma ininterrumpida de manera inmediatamente anterior al cumplimiento de dicha edad y que este derecho pueda ser solicitado por ambos progenitores de forma sucesiva o simultánea, cuando el menor afectado tenga menos de 12 años.

AYUDA A LOS AUTÓNOMOS

En este último caso, exigen que se permita una reducción de la jornada inferior al 50% de su duración original, así como que ambos progenitores tengan derecho a la prestación correspondiente, inclusive en los casos de separación, nulidad o divorcio.

En el texto registrado, recogido por Europa Press, la formación también recogen la necesidad de crear un nuevo supuesto de suspensión del contrato de trabajo en caso de que el menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave tenga menos de 3 años. Esta suspensión, señala se realizaría por el tiempo que se mantenga el ingreso hospitalario o el reposo domiciliario por prescripción médica y, en todo caso, en tanto el menor no supere dicha edad.

Del mismo modo, quieren permitir que los trabajadores por cuenta propia o autónomos puedan acceder a la prestación de la Seguridad Social para el cuidado de menores afectados por cáncer o enfermedad grave, en igualdad de condiciones que los trabajadores por cuenta ajena.

Los naranjas piden, en este sentido, que los autónomos en esta situación queden exentos del pago de las cuotas a la Seguridad Social mientras dure la percepción de la mencionada prestación económica, siempre y cuando durante dicha situación contraten a una persona desempleada que los sustituya en su actividad.