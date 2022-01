Ciudadanos pide la comparecencia de Darias para explicar los "próximos pasos" en la convivencia con la COVID-19

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha pedido la comparecencia de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ante la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados para que "concrete los próximos pasos que impulsará el Gobierno para hacer posible avanzar hacia la necesaria convivencia con el virus SARS-CoV-2 a medio y largo plazo".

Así lo ha anunciado en su cuenta de Twitter el diputado de la formación 'naranja' Guillermo Díaz, quien se ha mostrado "muy de acuerdo en que hay que ir hacia la convivencia con el virus".

"Pero que nos digan cómo, cuándo y nos garanticen que la restricción será el ultimísimo recurso en esa nueva etapa. Para eso hemos registrado esta solicitud de comparencia de la ministra Darias", ha explicado Díaz.

Esta petición de comparecencia se produce en un momento en el que se ha abierto el debate acerca de cómo se debe abordar la vigilancia del virus.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzó el lunes que el Ministerio de Sanidad, y en concreto el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y la Ponencia de Alertas, están trabajando "desde hace ya semanas" en un plan para abordar la COVID-19 como la gripe, es decir, a través de un sistema centinela en el que se controla la enfermedad a través de la notificación de seleccionados médicos de Atención Primaria, y no de un control exhaustivo de casos como se hace actualmente.

Sin embargo, varios colectivos científicos han expresado sus dudas acerca de la pertinencia de este cambio en el tratamiento del virus. Por ejemplo, en declaraciones a Europa Press, el vicepresidente de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Valencia, Óscar Zurriaga, ha rechazado que sea el momento de abordar la vigilancia de la COVID-19 como la gripe.

"Es lo que todos quisiéramos. Pero en estos momentos la COVID-19 no es como el resto de enfermedades. Si se pretende decir que es como la gripe y ya está no es así. Es una pandemia y deberíamos seguir trabajando con esa vista. No estamos viendo lo mismo que en una temporada gripal estándar o incluso de las malas. No estamos viendo lo mismo no solo en casos sino también en términos de gravedad. En una temporada gripal mala podemos tener 1.500 fallecidos directos. En la COVID-19 no estamos en esa situación todavía", ha defendido.

Por su parte, desde otros sectores como la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) creen que "ha llegado el momento de dejar de hacer para poder hacer": "Dejemos de visitar y testar a personas sanas con síntomas menores, dejemos de rastrear y testar a sus contactos, abandonemos los aislamientos y las cuarentenas. Todas estas actividades, que tuvieron sentido en el pasado, se han visto superadas con la inmunidad adquirida (tanto por infección como por vacunación) y la llegada de ómicron".

Así, apuestan por tratar la COVID-19 como otras enfermedades infecciosas, entre ellas la gripe, así como recuperar la 'vieja normalidad' a través de la supresión de las mascarillas y de cualquier tipo de restricción.

"Ni el sistema de salud ni la sociedad en su conjunto pueden permitirse continuar testando a asintomáticos o con síntomas leves y aislando a todos los positivos, con las consecuencias que ello conlleva a nivel social y económico por las bajas laborales masivas de personas sanas. Debemos acabar con la excepcionalidad: la COVID-19 debe ser tratada como el resto de enfermedades. La inmunidad adquirida y la llegada de ómicron así lo permiten", resumen los médicos de Familia en un editorial publicado este fin de semana.