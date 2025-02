MADRID 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, considera "incomprensible" que las comunidades autónomas gobernadas por el PP hayan votado en contra del Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027 en el Pleno Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

En una rueda de prensa posterior al CISNS, la ministra ha lamentado que los consejeros de Sanidad del PP hayan rechazado este documento: "Es incomprensible que, una vez más, el PP, en contra del criterio de sus propios técnicos, haya votado en contra de un documento en el que es del Ministerio, de todas estas asociaciones y de las comunidades autónomas".

Pese a no salir adelante este viernes, García ha asegurado que la intención del Ministerio es que vuelva a debatirse en un próximo CISNS. "Después de este bloqueo de las comunidades del PP, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir dialogando y vamos a seguir intentando tener el máximo respaldo posible".

Ahora, el plan volverá a los diferentes consejos consultivos, donde se modificará entre Sanidad y los técnicos de las CCAA, para después volver a un Consejo Interterritorial. "Nosotros no tenemos ningún inconveniente en mejorar todas y cada una de las propuestas", ha manifestado García.

"Lo que han rechazo las comunidades del PP es un aumento de profesionales en salud mental; la reducción del consumo excesivo de psicofármacos; la creación de la especialidad de psicología clínica de la infancia y de la adolescencia; mejorar el acceso a la psicoterapia, y un plan específico de atención a la salud mental de los profesionales sanitarios", ha concretado la ministra, quien ha criticado el "bloqueo caprichoso" del PP.

LA DEPRESCRIPCIÓN DE PSICOFÁRMACOS, UNO DE LOS MOTIVOS DEL DESACUERDO

Al ser preguntada por los puntos que han motivado que el plan no salga adelante, García ha asegurado que los consejeros 'populares' "no han puntualizado exactamente cuál es la parte que no les gusta" y ha afirmado se han remitido a una carta que la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental ha enviado al Ministerio en la que se opone al texto.

"En la carta básicamente dice cosas muy sencillas, que no están de acuerdo con un par de indicadores y que efectivamente no les gusta la palabra deprescripción, les gusta más uso racional, teniendo en cuenta que son dos cosas diferentes", ha indicado García.

"Somos el país que más ansiolíticos y benzodiazepinas consume y nosotros hacemos una apuesta firme por el uso racional y por la desprescripción. Más allá de esto, la carta lo que dice es que hay una serie de indicadores que no le gustan porque son indicadores que ya se están cumpliendo, una cosa que no es un rechazo al plan, ni muchísimo menos sencillamente que esos indicadores", ha explicado.

Al hilo, García ha manifestado que el objetivo de Sanidad es "poner el foco en aquellos pacientes que ya no necesitan un psicofármaco y que hay que retirarselo".

Para el Ministerio, el problema con los psicofármacos es que "muchas veces no se quitan", por lo que la palabra deprescripción atajaría "una sobreprescripción de los medicamentos".

NÚMERO DE PROFESIONALES

El número de profesionales del plan ha sido otro de los puntos de discordia. El PP considera que los indicadores presentados por el Ministerio no suponen un incremento de psicólogos y psiquiatras.

En este sentido, García ha zanjado que el plan propone "aumentar las plantillas", al tiempo que ha agregado que "son las comunidades las que tienen que ampliar esas plazas acreditadas".

"Nosotros lo que ponemos en el plan son unos mínimos a partir de los que tenemos que aumentar. De las ofertas de plazas que nos dan las comunidades, como mínimo tenemos que sacar el 90 por ciento de esas plazas", ha detallado.

"Nuestra apuesta es seguir aumentando el número de plazas", ha afirmado la ministra, quien ha añadido que "el que haya querido tergiversar el documento para decir que es un plan que aprueba una reducción de plazas obviamente o no se lo ha leído bien o tiene mala fe a la hora de hacer esas afirmaciones".

Por último, García ha descartado que el plan promueva un diploma de Psicoterapia. "El Consejo Oficial de Psicólogos lo que ha creído entender es que nosotros íbamos a promover un diploma y realmente en el documento no dice nada", ha comunicado.

"Lo que dice es que vamos a reforzar, formar y acceder a la Psicoterapia, vamos a ayudar a que se refuerce el acceso a la formación, nada más y nada menos. Ya lo hemos aclarado con el Consejo Oficial de Psicólogos", ha matizado.