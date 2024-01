Baleares no descarta imponer la obligatoriedad de mascarilla en centros sanitarios si aumenta la incidencia

La consellera defiende las bajas laborales como actos médicos y rechaza la propuesta de 'autobaja'

Baleares no descarta imponer la obligatoriedad del uso de la mascarilla en hospitales y centros sanitarios si la incidencia de virus respiratorios experimenta un crecimiento en los próximos días o semanas, aunque de momento se mantiene en la recomendación de su uso.

Lo ha explicado, en declaraciones a los medios después de participar en el Consejo Interterritorial de Salud, la consellera del ramo, Manuela García, que, en todo caso, ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la población insistiendo en que "esto no es la Covid" y que la actual situación era "esperable" para esta época del año y que la incidencia de los virus es similar a la del año anterior.

García ha justificado el seguir con la recomendación del uso de la mascarilla en que Baleares, a día de hoy, presenta una tasa de unos 260 casos de infección respiratoria por cada 100.000 habitantes, con una tasa de gripe de unos 60 casos. "Es una tasa muy baja", ha afirmado.

"Son medidas que se toman de manera ágil, según se van sucediendo los acontecimientos. No podemos asegurar que haya la misma incidencia hoy que dentro de una semana o que haya un estrés en alguna de las situaciones que te obligue a hacerlo", ha señalado. García ha explicado que prácticamente todas las CCAA, salvo las que por incidencia han regresado a la obligatoriedad, se han mostrado partidarias de seguir en el escenario de recomendación.

En todo caso, ha insistido en que aunque su uso no sea obligatorio, siempre es recomendable, más aún, tras la pandemia de coronavirus. "No tendría que haber necesidad de obligar. Cualquier persona que tenga un proceso respiratorio, y esto deberíamos haberlo aprendido de la Covid, tendría que ir con una mascarilla en el bolsillo para no infectar a las personas que están a su alrededor", ha incidido.

La consellera ha criticado que el Ministerio de Sanidad haya facilitado a las 10.00 horas el documento que se tenía que aprobar en la reunión por lo que, según ha señalado, ha habido una mayoría de CCAA que han considerado que no era posible aprobar un texto. En este sentido, Baleares y gran parte de las CCAA han solicitado una reunión de la Comisión de Salud Pública para que las decisiones se tomen en base a losa datos técnicos.

"La toma de decisiones se realiza en función de la evidencia científica, en función del cambio de datos y en función de la situación en la que nos encontremos. Evidentemente, no se tomará ninguna medida que no venga avalada por informes técnicos", ha reiterado.

Manuela García ha negado al mismo tiempo que Baleares esté atravesando un momento de colapso sanitario y ha insistido en que es la situación esperable de cada año. "Todos somos conscientes de que cada año durante los meses de diciembre y los meses de enero hay un aumento de la circulación de los virus respiratorios y eso es lo que está sucediendo. Todos los hospitales tenemos un plan de contención que se va a ir imponiendo a medida de que la situación empeore o sea necesario", ha añadido.

Las CCAA tienen ahora 48 horas para analizar el documento que el Ministerio ha propuesto este lunes y probablemente, según ha trasladado García, se convocará otro Consejo Interterritorial para valorar si se aprueban las medidas o no.

Sobre esto, García ha recordado que las medidas propuestas por el Ministerio, al margen de lo relativo a las mascarillas, son medidas que ya se están impulsando en Baleares.

RECHAZO A LA 'AUTOBAJA'

Por otra parte, la representante balear en el Consejo, y según ha expresado la consellera la mayoría de CCAA, ha expresado sus reservas en cuanto a la propuesta de una 'autobaja' de tres días antes enfermedades leves.

Para García, una baja laboral es un acto médico que requiere la participación de un facultativo, ya sea de manera presencial o, en casos de estrecha relación de manera telemática o telefónica.

"En Baleares se puede obtener una baja laboral vía telefónica si el médico te conoce, pero siempre será un acto médico, no una declaración voluntaria", ha añadido.

SITUACIÓN DE LAS URGENCIAS

En cuanto al impacto actual de la incidencia de virus en la situación asistencial, la consellera de Salud ha explicado que se ha detectado un descenso de la presión en las urgencias hospitalarias tendente a un escenario de estabilización.

En este sentido, ha recomendado acudir a los hospitales "solo cuando es necesario" insistiendo en que muchas de estas enfermedades "se pueden pasar en casa sin precisar asistencia sanitaria".

Por su parte, la responsable de Salud del Govern ha señalado que en la Atención Primaria la situación está "controlada", aunque haya un incremento de la atención urgente. "Está controlada porque era esperable. Lo que no se puede controlar es lo que no se espera. En estas fechas siempre ha sucedido esta misma situación que nos encontramos ahora", ha concluido.