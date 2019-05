CISNS.-Aguirre insiste en el "desabastecimiento" derivado de la subasta de medicamentos y pide una "compra centralizada"

Publicado 08/05/2019 17:29:53 CET

SEVILLA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Mientras el Gobierno de España contempla la posibilidad de implementar "en el horizonte temporal más inmediato" y a "escala nacional" un mecanismo de selección de medicamentos como el que viene aplicando Andalucía desde 2012, el actual consejero andaluz de Salud y Familias, el popular Jesús Aguirre, ha insistido en el "desabastecimiento" de fármacos a cuenta de dicho sistema, abogando por una "compra centralizada de medicamentos" por parte del Ministerio.

En el contexto del Consejo Interterritorial de Sanidad celebrado este miércoles, Jesús Aguirre ha rememorado en declaraciones a los medios de comunicación que dicha pretensión del actual Gobierno central socialista en funciones deriva de una "apuesta" propia de la ministra de Hacienda, la andaluza María Jesús Montero, merced a un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) que él aún no ha "leído", toda vez que en el Programa estatal de Estabilidad 2019-2022, consultado por Europa Press, figura que "entre las posibilidades de ahorro señaladas (por la Airef) destaca la revisión de la estructura de la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos y la generalización de una subasta a nivel nacional, que permita que el sector público se beneficie de los descuentos que ahora reciben las farmacias".

Frente a ello, Jesús Aguirre ha insistido en que como consecuencia del modelo de selección o "subasta" de medicamentos implantado en 2012 en Andalucía, dicha región es "una de las comunidades que más problemas de abastecimiento" de medicamentos está "sufriendo", sobre todo en el caso de los medicamentos genéricos. "Si en una comunidad tan grande como Andalucía el medicamento genérico es de un solo laboratorio y el resto de laboratorios no apuestan por la región, en el momento en el que ese laboratorio se cae, no hay quién le sustituya", ha razonado.

Así, y a la espera de novedades al respecto por parte del Gobierno central, Aguirre ha recordado que los "problemas de la subasta de medicamentos" se traducen además en "limitaciones" a los facultativos sanitarios a la hora de la prescripción de medicamentos o la "falta de adherencia" de los pacientes a los tratamientos como consecuencia de los "cambios" en el catálogo disponible de medicamentos.

Por eso, ha insistido en que en esta materia, no corresponde que cada comunidad autónoma haga "de su capa un sayo", como según dicho hizo el anterior Gobierno andaluz del PSOE "durante muchos años". Así, ha recordado que el actual Gobierno andaluz del PP y Cs apuesta por un sistema de "compra centralizada" de medicamentos a manos del propio ministerio, rememorando que Andalucía fue la única comunidad autónoma en implantar la "subasta de medicamentos", con lo que "no debe ser tan buen" modelo si el resto de autonomías no han recurrido al mismo.