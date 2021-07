Círculo de la Sanidad pide "responsabilidad" a la ciudadanía y "contundencia" al Gobierno para frenar el Covid

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Círculo de la Sanidad ha pedido responsabilidad a la ciudadanía y "contundencia y coordinación" de las estrategias autonómicas al Gobierno central, ante el "preocupante y exponencial aumento" de contagios de Covid-19, especialmente entre la población más joven.

Así lo ha manifestado el presidente del Círculo de la Sanidad, Ángel Puente, tras conocerse las últimas cifras de la pandemia, que sitúan ya la incidencia en 252,5 casos por cada 100.000 habitantes y con las nuevas medidas adoptadas por las comunidades autónomas que, en muchos casos, están solicitando de nuevo al Ejecutivo que analice actuaciones comunes.

"Es fundamental que la gente tome conciencia de lo que nos estamos jugando y que no caigan en el olvido los momentos más duros de la pandemia, pero no se puede dejar toda la responsabilidad a la ciudadanía, pues estamos ante un problema de Estado, en el que el Ejecutivo debe tomar parte de forma inminente para evitar que los efectos dañen la atención sanitaria y la situación económica. No se puede dejar a cada comunidad buscando sus propias soluciones", ha subrayado Puente.

En este sentido, considera que se debería haber previsto que se podía llegar a esta situación a las puertas del verano, pero, llegado este momento, ha avisado de que el Gobierno debe ofrecer una respuesta a nivel estatal que evite tener que tomar medidas "más drásticas" en el medio plazo, más aún, cuando la vacunación alcanzaba "buen ritmo" y los datos "favorecían" la campaña estival de vacaciones, uno de los puntos fuertes de la economía de España.

A su juicio, este incremento "tan rápido y severo" de los casos, más allá de las graves consecuencias sanitarias y de posible colapso hospitalario, puede ser también un "agravio importante" para los desplazamientos previstos por las familias españolas durante los meses de verano.

"La incertidumbre y el cambio constante en las medidas aplicadas por las distintas regiones pueden llevarnos a un escenario de cancelaciones de reservas que afectarán a las previsiones de recuperación económica de nuestro país, que desde Europa marcaban como favorables", ha apuntado Puente.

En concreto, comunidades autónomas como Castilla y León, que ha pedido al Gobierno que aplique de nuevo el toque de queda, Cataluña que ya ha anunciado el cierre del ocio nocturno; o Asturias y Galicia que harán cribados masivos entre jóvenes, entre otras, pueden ampliar sus medidas en las próximas semanas, dificultando la movilidad geográfica tan propia de las vacaciones de verano.

Además, desde el Círculo de la Sanidad consideran que esta coordinación a nivel estatal y la mayor responsabilidad de la ciudadanía, deberían ir unidas al impulso de la vacunación entre los más jóvenes, el colectivo entre el que hay una mayor tasa de contagios actualmente.

"Algunas comunidades como Madrid han habilitado centros de vacunación las 24 horas para avanzar más rápido y van a conseguir abrir ya la vacunación a los mayores de 18 en los próximos días. Este tipo de iniciativas, junto con el esfuerzo de todos y la intervención precisa del Gobierno, son los ingredientes necesarios para atajar el virus y no llegar a una sexta ola en el ecuador del verano", ha concluido Puente.