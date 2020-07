El Círculo de la Sanidad pide un plan nacional para hacer frente a los rebrotes

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Círculo de la Sanidad ha pedido que, "con la máxima urgencia", se articule un plan nacional para hacer frente a los rebrotes de Covid-19, ya que, tal y como ha señalado, entre el mando único y la descentralización total, hay puntos intermedios, y se necesita que en todo el territorio se actúe con "directrices homogéneas".

En esta línea, el organismo ha señalado que una nueva ola del virus no puede volver a ser un imprevisto y no puede encontrar a España "sin diques de contención robustos" que sean capaces de luchar contra cualquier escenario.

"Desde el Círculo de la Sanidad compartimos la preocupación expresada por el propio Gobierno y el resto de administraciones públicas sobre la evolución de la Covid-19. Por ello, creemos que no hay ni un minuto que perder y, manteniendo la gestión sanitaria en manos de las autonomías, el Ejecutivo central debe aprobar un plan contra los rebrotes, con medidas claras que se tengan que ir implementando en cada uno de los escenarios que se vayan produciendo en los diferentes territorios", ha dicho el presidente del Círculo de la Sanidad, Ángel Puente.

A su juicio, "no es de recibo" que cada comunidad gestione la pandemia de un modo diferente, que no se dicten órdenes claras, que la ciudadanía se confunda entre lo que son recomendaciones y obligaciones. "Ya hemos visto que lo que sucede en un territorio del Estado no afecta solo en esa parte de España, sino que repercute en todo el país, por lo que el liderazgo del Ministerio de Sanidad es imprescindible", ha apostillado.

En este sentido, ha abogado por acometer las reformas legales pertinentes para clarificar también qué medidas pueden o no adoptar las diferentes administraciones sin la vigencia del estado de alarma, puesto que en una situación "tan grave" como la actual, "no es serio" que en cuestiones de salud "tan urgentes" los ciudadanos tengan que estar pendientes de pronunciamientos judiciales para ver si una decisión anunciada por un gobernante entra o no en vigor.

CONTROL SANITARIO EN TURISTAS

Por otro lado, el presidente del Círculo de la Sanidad ha recordado que la entidad viene planteando, desde que comenzaron a abrirse las fronteras, la necesidad de que se adopten más medidas de control sanitario en lo que al flujo de turistas se refiere.

Así, considera que es clave, además de la toma de temperatura corporal, el solicitar el resultado reciente de una prueba de coronavirus que certifique que no se tiene el virus. "Por supuesto, no podemos decir que el riesgo cero se vaya a alcanzar, porque si se pide la prueba de tres o cuatro días antes se puede producir un contagio posterior, pero no cabe duda de que se minimizaría el peligro", ha sentenciado Puente.

Además, ha puesto el acento en la "contradicción" que supone que, por ejemplo, si hay rebrotes en una determinada zona de España, se pidan "más requisitos" para hacer desplazamientos a las personas que residen en nuestro país que a quienes vienen a España. "Pedir más requisitos para viajar a España no supondría un perjuicio para el sector turístico y hostelero, clave en nuestra economía, sino que a medio y largo plazo es mucho mejor, pues se da certidumbre a todo el que quiera viajar a España", ha comentado.

Finalmente, el presidente del Círculo de la Sanidad ha avisado de que la lucha contra la pandemia no es solo responsabilidad de los poderes públicos, puesto que la ciudadanía en su conjunto y a nivel individual juega un papel capital, haciendo el esfuerzo de usar mascarilla; mantener la distancia de seguridad; no bajar la guardia en los espacios informales, y no olvidar el lavado de manos o el uso de geles hidroalcohólicos.

"Todos tenemos que cumplir con nuestras obligaciones: los ciudadanos por un lado, y por otro, las administraciones, que deben anticiparse y prever todos los escenarios posibles, ya que más vale prevenir que curar, y en el terreno de la salud, este refrán debe ser ley", ha zanjado Puente.