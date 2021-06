El Círculo de la Sanidad pide al Gobierno "medidas claras, realistas y consensuadas" con las comunidades autónomas

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Círculo de la Sanidad ha pedido al Gobierno que adopte medidas "claras, realistas y consensuadas" con todas las comunidades autónomas para "dar certidumbre a los ciudadanos en la nueva desescalada y evitar la confusión diaria de medidas a la que asistimos desde hace meses".

Así lo ha afirmado el presidente del Círculo de la Sanidad, Ángel Puente, tras la celebración del último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en el que el Ejecutivo presentó un documento de medidas para la hostelería y el ocio nocturno más flexible, tras el desacuerdo de varias comunidades autónomas y el recurso ante la Audiencia Nacional de la Comunidad de Madrid, en el que pedía la paralización de los horarios de cierre establecidos.

Con este nuevo documento, refrendado este miércoles en el CISNS, el horario de cierre de los establecimientos se establece en las 02:00 horas de la mañana, con opción a ampliarse en función de la evolución de los datos epidemiológicos de cada región, y será revisado en consonancia con el avance de las cifras de la pandemia.

Así, Puente ha insistido en la necesidad de contar con una estrategia "común y sólida", que cuente con el respaldo del Ejecutivo y de todas las comunidades autónomas y que ofrezca seguridad y garantías a los ciudadanos "que, sometidos a un goteo constante de cambios en la normativa, no saben con qué libertades y prohibiciones se encuentran cada semana".

En este sentido, ha advertido del peligro que esta situación puede generar, no solo en la evolución de las cifras de la pandemia, sino también en el plano económico en el momento previo a que comience la campaña de verano, en la que están puestas muchas esperanzas de reactivación de la economía.

"Ante un nuevo verano atípico, en el que el turismo internacional todavía no recupera niveles habituales y donde la principal apuesta son los viajes a nivel nacional, que las familias a la hora de planificar sus vacaciones no sepan las medidas que van a encontrar en las distintas regiones no da ninguna certidumbre y puede provocar cancelaciones y una floja campaña de verano, lo que supondría una pésima noticia también en el plan económico", subraya Puente.

"Con todo, y ante lo que parecen los últimos meses de crisis de la pandemia, el Círculo de la Sanidad insta nuevamente al Gobierno a actuar de forma precisa, adoptando las medidas necesarias que aúnen seguridad sanitaria y recuperación económica y en mayor medida, certidumbre a la ciudadanía", afirman.

Por último, desde la entidad hacen un llamamiento a la ciudadanía a mantener "el sentido común y la precaución en los últimos coletazos de la pandemia", para no retroceder en el camino avanzado y conseguir dejar atrás esta situación cuanto antes y "con el menor riesgo posible".