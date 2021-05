Círculo de la Sanidad lamenta la "irresponsabilidad" de la ciudadanía y el "vacío legal" tras estado de alarma

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Círculo de la Sanidad ha mostrado su "preocupación" ante la "irresponsabilidad de la ciudadanía y el vacío legal" vivido tras el fin del estado de alarma, el pasado 9 de mayo.

"El cese de este período ha traído consigo situaciones de irresponsabilidad ciudadana realmente preocupantes. No podemos olvidar que el fin del Estado de Alarma no significa el final de la pandemia, nuestros sanitarios siguen trabajando sin cesar y, lamentablemente, continuamos teniendo un alto número de contagios y fallecidos diarios y no es momento de levantar la guardia", ha señalado el presidente del Círculo de la Sanidad, Ángel Puente, a través de un comunicado.

En este sentido, la entidad hace un llamamiento a toda la sociedad pidiendo "cautela y sentido común" y recuerda que "el ritmo de vacunación aún no es el deseado y la ansiada inmunidad de rebaño aún está por llegar, por lo que el riesgo que tenemos sigue siendo muy alto".

Así mismo, Puente destaca que "si queremos remontar la economía de cara al verano", es necesario que "ahora realicemos un serio ejercicio de compromiso, prudencia y responsabilidad por parte tanto de la ciudadanía, como de las Administraciones Públicas y entidades del sector turístico y hostelero".

Por último, la entidad lamenta la falta de proactividad por parte del Gobierno central y tilda de "imprudente" que este haya dejado en manos del Supremo las restricciones tras el estado de alarma.

"No podemos entender que, tras más de un año de Estado de Alarma, el Gobierno español no haya sido capaz de cerrar una ley en firme que ampare a las diferentes Comunidades Autónomas y les permita proteger sus territorios. No es comprensible la falta de equidad que estamos viviendo ahora mismo, así como las luchas legales que muchos gobiernos autonómicos están llevando a cabo para tratar de mantener el control de sus regiones", remacha Puente.