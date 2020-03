El cierre de colegios podría aumentar un 50% el tiempo de menores frente a pantallas

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las visitas de los menores de edad a sitios web y el tiempo dedicado a las 'apps' móviles se han disparado en un 50 por ciento en los primeros cuatro días de cierre de colegios en Italia, según de la plataforma de seguridad y bienestar digial Qustodio. Con el inicio del aislamiento total del país esta semana, esta tendencia mostró un incremento del 71 por ciento comparado con el inicio del brote.

Aunque aún se debe esperar unos días para revisar cuál será la tendencia en España, el CEO y cofundador de Qustodio, Eduardo Cruz, prevé que las cifras podrían ser muy similares. "Hoy en día, los niños y niñas pasan más tiempo 'on line' que cualquier otra generación, aumentando su exposición durante los fines de semana o las vacaciones entre un 20 y un 30 por ciento más que en un típico día de escuela. Por eso nos sorprendió y preocupó que estas cifras fueran muy superiores con el cierre de los colegios en Italia, ya que significa que los niños italianos están viviendo prácticamente una vida cien por cien digital", advierte.

Este aumento se debe principalmente a que los padres se ven obligados a trabajar desde casa y a cuidar de sus hijos al mismo tiempo, por lo que no pueden controlar el tiempo que pasan frente a sus dispositivos. "Con dos niños de 5 y 8 años en casa en vez de en el colegio, mi marido y yo dependemos de un flujo constante de vídeos para mantener a nuestros hijos entretenidos mientras intentamos concentrarnos en el trabajo y mantener las cosas tranquilas", lamenta Elena Sala, madre de dos hijos de Madrid, primera ciudad española en cerrar los colegios por riesgo de contagio.

Al respecto, María Guerrero, psicóloga de Qusotdio apunta que al igual que es recomendable que los padres no den a los niños tiempo extra frente a las pantallas durante las vacaciones de verano, "esto mismo también debería aplicarse en esta situación". "Los menores ya están pasando por cambios confusos e importantes debido al coronavirus, por lo que la consistencia en el tiempo 'on line' no sólo contribuirá a su seguridad y bienestar digital, sino que les dará una sensación de normalidad muy necesaria", argumenta.