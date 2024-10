El CGE pide potenciar el rol de las enfermeras en la educación para la salud vinculada al cambio climático

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo General de Enfermería (CGE), Florentino Pérez Raya, ha pedido potenciar el rol de las enfermeras en la educación para la salud vinculada al cambio climático, atendiendo a que, según datos de la Oraganización Mundial de la Salud (OMS), se estima se producirán 250.000 fallecimientos en el mundo por los efectos sobre la salud de las personas que tiene el cambio climático.

Ante este desafío a futuro, el CGE quiere resaltar el rol de las enfermeras y su apuesta por una visión 'One Health' en los próximos años. "Las enfermeras deben liderar cambios transformadores que nos acerquen a ver la salud desde un enfoque 'One Health' que vincule la salud humana, animal y ambiental", ha indicado Pérez Raya, quien considera que este liderazgo debe darse no solo dentro del sistema sanitario, sino también "a nivel comunitario y en colaboración con otros sectores".

Por su parte, la enfermera del Hospital Universitari de Mollet (Barcelona), Silvia Casellas, ha recordado que las enfermeras tenien por delante un gran reto que es ver al planeta como si fuese nuestro paciente. "Al igual de las personas de las que cuidamos, el planeta no está sano y tenemos que velar por él", ha explicado.

"Somos profesionales que llegan a los más vulnerables, ancianos, niños, embarazadas o personas con enfermedades crónicas quienes pueden ser los más afectados por el cambio climático", ha recordado.

LA IMPORTANCIA DE LA SALUD MENTAL

El CGE quiere que en la revisión que está llevando a cabo del código Deontológico de la Enfermería Española, se reflejen los retos contemporáneos que puedan estar relacionados en mayor o menor medida con la salud planetaria, para protocolizar cómo se debe mitigar con eficacia este gran problema. Uno de estos retos pasa por entender mejor la conexión que existe entre la salud planetaria y la salud mental. "Estudios recientes han demostrado que hay factores climáticos que están relacionados con el aumento de los trastornos de ánimo o la esquizofrenia", ha mencionado Pérez Raya.

Los profesionales de enfermería, al igual que el resto de profesionales deben saber reaccionar y detectar con prontitud esos trastornos que, en muchas ocasiones, se intensifican por el estrés climático. "Somos el vector de unión que puede dar a la ciudadanía los conocimientos necesarios para tener una vida saludable y poder vencer a las enfermedades que están relacionadas con la crisis medioambiental y las olas de calor", ha explicado Casellas.

"Nuestro trabajo siempre ha sido muy infravalorado y en muchas ocasiones no se tienen en cuenta la importancia que tiene dedicarse a los demás. Precisamente, por ser expertas en cuidados tenemos conocimientos en cómo se debe cuidar el planeta", ha subrayado Casellas.

Esto pone de manifiesto que, para llegar a desarrollar todo el potencial enfermero ante la salud planetaria, se debe modificar la distribución de poder, regulando un programa de liderazgo enfermero para dar más solidez y fortaleza al colectivo en las decisiones políticas de salud.