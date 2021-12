CGE pide al Gobierno regular el precio de los test de antígenos ante las diferencias de coste de casi un 200%

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Enfermería (CGE) ha pedido al Gobierno regular de "forma inmediata" el precio de los test de antígenos para evitar la especulación y diferencias de más de diez euros entre unos establecimientos y otros, lo que ha llevado a unas diferencias de casi un 200 por ciento.

Dicho organismo ha remarcado que, en julio de 2021, se eliminó la prescripción de las pruebas de antígenos para "aumentar la capacidad diagnóstico durante la quinta ola de COVID-19 y no con la finalidad de que unos pocos se lucren a costa del miedo de la población".

"Hace seis meses que el Gobierno decidió liberalizar la venta de los test y ahora, con la sexta ola golpeándonos enormemente y las fechas navideñas a la vuelta de la esquina, observamos perplejos cómo en algunos establecimientos se ha aumentado el precio de

las pruebas de antígenos más de la mitad en tan sólo dos días. Esto, una vez más, repercute y perjudica en el comprador final, el ciudadano de a pie", ha afirmado el presidente del CGE, Florentino Pérez Raya.

En este sentido, desde la Organización Colegial aseguran que se está repitiendo la misma fórmula que con las mascarillas, que cuando más necesarias eran, más subían de precio. "Nos pasamos meses reclamando que se fijase el precio de las mascarillas, puesto que en su día vimos diferencias abismales entre farmacias. Ahora, vuelve a suceder con los test de antígenos. Si lo que realmente se quiere es aumentar el diagnóstico precoz, es fundamental que se fije un precio

máximo y asequible a todos los bolsillos", ha sostenido.

"Estamos viendo también como algunas comunidades están jugando al

'autodiagnóstico' de la población y no podemos permitirlo. Un resultado positivo en un test de farmacia debe ser validado, posteriormente. Es inadmisible que los servicios de salud autonómicos tarden cuatro o más días en citar al paciente para repetir la prueba. La población tiene que demostrar en sus trabajos que no pueden acudir a su puesto y la ausencia de un diagnóstico oficial está entorpeciendo los temas burocráticos que, una vez más, afectan al ciudadano", ha criticado.

La expansión de la variante Ómicron, y los festejos de Navidad, han provocado que la población acuda a comprar los test de antígenos, hasta el punto de agotar las existencias en las farmacias, quienes han subido el precio. A pesar de la realización del test, el organismo mantiene que es importante seguir las medidas de protección porque las pruebas pueden dar falsos negativos o no realizarse como es debido.

Por último, el CGE ha realizado un llamamiento a todas las personas que todavía no se han vacunado, así como a los que deben inocularse la tercera dosis. "La vacunación es la única forma de acabar con la pandemia contra la que llevamos ya dos años luchando. No sirve de nada comprar test de antígenos diarios si no logramos vacunar a toda la población. Y cuando decimos toda es toda. España tiene una tasa de vacunación altísima, pero los gobiernos de los países desarrollados deben hacer una apuesta clara para que se inmunice a aquellos países con menos recursos. La pandemia sólo acabará si todos estamos unidos y esta sexta ola así lo demuestra", ha concluido Florentino Pérez Raya.