El CGE desarrolla un espectáculo para visibilizar las dificultades que tiene la investigación para las enfermeras

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Investigación Enfermera del Consejo General de Enfermería (CGE) lanza, con motivo del el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, un espectáculo teatral gratuito para poner en valor el desarrollo investigador de la profesión, y a su vez visibilizar que la investigación "se ha convertido en una carrera de obstáculos para las enfermeras".

El espectáculo, titulado 'Ciencia Enfermera a Escena', tendrá lugar el próximo 11 de febrero en el Teatro Reina Victoria de Madrid, en colaboración con la productora Pentación en Acción.

"Después de muchos años, las enfermeras se han posicionado como precursoras de la implementación de la evidencia científica en la práctica clínica. El desarrollo investigador de nuestra profesión resulta crucial para potenciar la Sanidad. Sin embargo, cada vez son más las enfermeras que encuentran verdaderos impedimentos en el ámbito científico, como son las barreras socio-económicas o la dificultad de conciliación", explica la vicepresidenta del CGE, Raquel Rodríguez Llanos.

Asimismo, cree que esta iniciativa va a incentivar el interés en la ciencia y la salud ofreciendo modelos femeninos inspiradores y promoviendo la relevancia de la ciencia del cuidado para la ciudadanía, "que viene siempre de la mano de la enfermera".

'Ciencia Enfermera a Escena' es una función teatral que combina ciencia, investigación y enfermería, y que viaja desde los inicios de la profesión hasta la enfermería más moderna para crear un espacio de colaboración y fortalecer así la comunidad de mujeres en la ciencia, así como poner en valor la contribución de las enfermeras al bienestar social a través de la investigación.

Esta actuación cuenta con la participación de la presidenta de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS), Graziella Almendral, que junto con una niña, hará de hilo conductor durante el acto.

Además, la actriz y también enfermera, Mónica Soria, interpretará a la Reina Victoria Eugenia de Battenberg, también conocida como "Reina Enfermera". "Fue la impulsora de la enfermería moderna y profesionalizada. Ella luchó porque las enfermeras no solo seamos cuidadoras, sino que podamos liderar y ser científicas", cuenta la intérprete.

Tras la actuación, el dúo Remón y Romera pondrá la nota de humor al evento y pedirá la participación del público para resolver situaciones cómicas relacionadas con la mujer y la niña en el ámbito científico.

Además, la profesora del departamento de Enfermería de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y presidenta de la Asociación Madrileña de Salud Pública (AMaSaP), Pilar Serrano, ofrecerá una charla inspiradora a los más de 500 asistentes que se espera que asistan al evento.

"Las desigualdades sociales en salud no se dan en la investigación enfermera en particular, pero por supuesto que atañen a las enfermeras como a cualquier profesional que trabaje para la salud poblacional. Son aquellas diferencias en salud que se dan entre las personas y que son injustas y evitables, por lo que no deberían existir, y debemos hacer todo lo posible para mitigarlas", asegura la experta.

A la charla de Pilar Serrano, le sucede un coloquio motivacional de la enfermera investigadora en farmacoepidemiología, Raquel López. Este va destinado a todas las enfermeras jóvenes que quieran comenzar su andadura en la investigación. "Cuidemos con Ciencia" es el título de su inspiradora intervención.

Y para terminar el acto, el colofón se dedicará al debate sobre la escasa visibilidad, las barreras formativas y de desarrollo profesional de las enfermeras. "Apostar por el reconocimiento, apoyar el talento y la excelencia investigadora siguen siendo tareas pendientes de resolver", señala la coordinadora del Instituto de Investigación Enfermera del CGE, Guadalupe Fontán,

"La situación inestable a la que se enfrenta la enfermería española que desea investigar es una realidad que se debe atajar con más financiación, con la implantación de una gestión más eficaz y con la implantación de una apuesta firme por la investigación enfermera", concluye.