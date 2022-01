El CGE alerta de que la escasez de matronas en España "pone en riesgo la salud reproductiva de las mujeres"

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las representantes de las matronas en el Consejo General de Enfermería (CGE) y los 52 colegios provinciales alertan de la escasez de enfermeras especialistas en Obstetricia y Ginecología y advierten de que la falta de estas profesionales "pone en riesgo la salud reproductiva de las mujeres", por lo que piden al Ministerio de Sanidad aumentar las plazas de Enfermero Interno Residente (EIR).

Tal y como apunta la vocal titular matrona del CGE, Montserrat Angulo, estas enfermeras acompañan a la mujer en todo el proceso reproductivo y no solo en las funciones de parto y puerperio. "Las administraciones deben conocer esta situación y no deben hacer oídos sordos a la falta de profesionales", reclama.

"Este escenario de escasez nos puede relegar a trabajar exclusivamente en el paritorio, que muchas veces parece que es el único lugar que es de nuestra competencia. Nada más lejos de la realidad, tenemos reguladas desde hace muchísimos años todas las funciones para ayudar y acompañar a la mujer", comenta Angulo.

En esta misma línea se expresa la vocal suplente, Marisol Montenegro, que recalca la necesidad de potenciar la atención personalizada durante el parto y no olvidar que las matronas deben estar en la Atención Primaria.

"Tenemos unas competencias muy marcadas en la atención al parto, en la que debemos lograr el 'one to one' (una matrona por mujer), pero muchas veces se olvida que no solo trabajamos en el paritorio", lamenta, para añadir que en Primaria tienen "un abanico muy grande de atención a la vida sexual y reproductiva de la mujer".

En él, se incluye la adolescencia, anticoncepción, embarazo, parto y postparto y menopausia. "En definitiva, es imprescindible poner sobre la mesa el número de matronas que hay actualmente, las que se van a jubilar y ver cuántas mujeres en edad fértil hay para así calcular el déficit que tenemos", explica Montenegro.

MÁS PLAZAS EIR

Durante la reunión, se ha acordado realizar un informe para enviar a los ministerios de Sanidad y de Universidades para que conozcan la situación y aumenten la cifra de plazas de formación en las próximas convocatorias.

"Hay estudios que dicen que las mujeres están mucho más satisfechas, la atención es más eficiente y se obtienen mejores resultados en salud cuando son tratadas por una matrona en lo que a su salud reproductiva se refiere. Tenemos un plus de formación que las mujeres demandan y deben conocerlo también las unidades docentes a la hora de decidir cuántas plazas piden a sus comunidades autónomas para que en próximas convocatorias saquen las máximas posibles", especifica Angulo.

JUBILACIÓN

Esta escasez es uno de los principales problemas a los que se enfrenta la profesión a corto plazo porque se estima una alta tasa de jubilación en los próximos años. "Hay que buscar medidas de compensación mientras que se siguen formando especialistas. En estas reuniones buscaremos ideas y propuestas para ver cómo podemos mejorar en estos próximos años", apunta Montenegro.

El presidente del CGE, Florentino Pérez Raya, se ha mostrado completamente de acuerdo con las reivindicaciones de las matronas y considera fundamental apostar por esta figura.

"Las administraciones no pueden ponerse de perfil en este asunto y deben ser conocedoras que la falta de matronas pone en riesgo la salud de todas las mujeres de nuestro país. Debemos ampliar el número de plazas EIR para mejorar las ratios de matronas y poner solución a una escasez que se acrecentará mucho más en los próximos años", ha subrayado Pérez Raya.

Además de la falta de profesionales, las matronas también han debatido sobre la necesidad de abordar la prescripción enfermera en este ámbito. "Hemos analizado la información que tenemos y queremos aportar todo nuestro conocimiento para que los protocolos y guías que se están preparando sean lo más completas posibles", explica la vocal suplente.

En el mismo día, las vocales del CGE también se han reunido con la presidenta de la Asociación Española de Matrona (AEM), Rosa Plata, y el vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME), Daniel Morillas, para conocer de cerca su trabajo y apuntar posibles líneas de trabajo conjunto.