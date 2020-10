El CESM responsabiliza a Illa de la huelga general de médicos porque "se cree que tiene el poder de la verdad"

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Gabriel del Pozo, ha culpado al ministro de Sanidad, Salvador Illa, de la huelga general que están realizando este martes los médicos de toda España.

Y es que, según ha lamentado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Illa se cree que tiene "el poder de la verdad" y que los profesionales médicos "no pueden hacer nada", ya que se han intentado reunir en varias ocasiones con él antes de convocar la huelga general y se ha "negado" a hablar con los representantes del colectivo médico.

"Le hemos pedido la interlocución para poder evitarla, porque con un diálogo el Real Decreto Ley 29/2020 hubiera salido de otra forma, pero parece que el ministro no necesita ninguna interlocución, algo que nos parece muy preocupante", ha aseverado Del Pozo.

A juicio del CESM, la normativa aprobada hace unas semanas supone un "parche a la nefasta política de gestión de recursos humanos" que se ha hecho desde las distintas administraciones y que en este caso, además, pone "en peligro" tanto la calidad asistencial del Sistema Nacional de Salud en perjuicio de los pacientes como las condiciones laborales para los profesionales.

En este sentido, Del Pozo ha informado de que algunas comunidades ya están contratando a médicos para realizar tareas de otras especialidades para las que no están preparados, y de que otras le han manifestado al CESM de que no van a ejecutar lo establecido en el Real Decreto si bien no han publicado ningún documento oficial que lo corrobore.