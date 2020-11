CESM rechaza que se solucione la falta de previsión en la pandemia mermando derechos laborales de los médicos

Una profesional sanitaria sostiene un cartel en el que se lee '¿Dónde están ahora los aplausos?' sentada en el suelo de la Calle de Balmes con Gran Via de les Corts Catalanes en una nueva concentración de Médicos Internos Residentes (MIR) en Barcelona, Ca

Una profesional sanitaria sostiene un cartel en el que se lee '¿Dónde están ahora los aplausos?' sentada en el suelo de la Calle de Balmes con Gran Via de les Corts Catalanes en una nueva concentración de Médicos Internos Residentes (MIR) en Barcelona, Ca - David Zorrakino - Europa Press

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha mostrado su rechazo a que "la Administración pretenda solucionar su falta de previsión en la gestión de la pandemia mermando derechos laborales de los médicos", ante las resoluciones que están dictando diferentes comunidades autónomas al amparo del RDL 29/2020 en materia de personal, en las que no se respetan siquiera los mínimos establecidos por las directivas europeas en cuanto a los tiempos de trabajo y descanso.

"Consideramos que se han perdido 8 meses para planificar, dotar y reorganizar los servicios sanitarios y ahora la Administración pretende, entre otras medidas: Imponer que un médico pueda ejercer una especialidad diferente a aquella para la que se encuentra formado; movilizar a su antojo a los profesionales de un centro a otro, de un municipio a otro, a la distancia que sea; suspender el derecho a vacaciones, al descanso semanal y entre jornadas laborales; y poner en entredicho los días libres a los que los médicos tienen derecho", señalan.

Todo lo anterior lo hace, prosiguen, "sin aumentar el presupuesto para nuevas contrataciones y sin compensación alguna para los afectados, que verán cómo se les vuelve a ensalzar por su heroísmo, ejemplaridad, vocación, profesionalidad, etc., mientras se les oferta un incremento salarial para 2021 del 0,9%".

Desde CESM entienden desde qué punto de vista "alguien puede ignorar la burla cruel que encierra esta actitud". Tampoco pueden consentir que la sanidad "siga siendo objeto de recortes presupuestarios", puesto que su financiación afecta a la asistencia digna de los ciudadanos y también a su expectativa de vida.

Además consideran que "tras años de cicatería y desmantelamiento, exigimos planes concretos de reestructuración y mejora, empezando por Atención Primaria, nivel que recibe el primer golpe en situaciones como la actual".

Así, advierten de que no van a permanecer callados mientras la Administración "impone" medidas a los profesionales y pacientes. "Las soluciones no pasan por poner "gente" con bata ante los pacientes para cubrir las apariencias, ni exigir a los profesionales responsabilidades para las que ellos mismos no se encuentran capacitados", señalan.

"No deseamos ver crecer de nuevo las cifras de contagiados y fallecidos entre los médicos como vimos al principio de la pandemia. La muerte no es un mérito para el que nos preparen desde la universidad y no requiere de aplausos desde ningún balcón. Es algo que debe evitarse con medidas eficaces que, evidentemente, conllevan un gasto, desembolso similar al que dedican a su sanidad nuestros colegas de la Unión Europea", explican.

Por todo lo anterior, CESM defiende que si comunidades como las que han empezado a aplicar estas medidas -y las que puedan sumarse- persisten en su intención de mermar sus derechos, les tendrán enfrente y, añade, "serán las responsables del deterioro de la asistencia sanitaria, de la desmotivación profesional y de las consecuencias de las medidas de presión que nos obliguen a tomar para defender nuestro Sistema Nacional de Salud".