CESM Prisiones lamenta que no se ha avanzado nada en la integración de la sanidad penitenciaria en el sistema sanitario

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El representante de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) Prisiones, Pedro A. Martínez, ha calificado de "decepcionante, deprimente y descorazonador" el último encuentro que ha mantenido con los responsables de instituciones penitenciarias, cuyo objetivo era abordar la integración de la sanidad penitenciaria en el sistema sanitario de las comunidades autónomas, así como la equiparación salarial de los profesionales sanitarios penitenciarios.

Estos asuntos se acordaron en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, tras aprobarse una Proposición No de Ley (PNL) el pasado 10 de septiembre. Desde el Ministerio del Interior admiten conocer el problema y comparten la solución, según ha manifestado el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Ortiz.

No obstante, más de un año después de la última reunión, los representantes de CESM constatan que no se ha avanzado nada y que la Administración penitenciaria no puede garantizar una sanidad penitenciaria en condiciones de equidad e igualdad con las personas libres. "En este tiempo han sido incapaces de mejorar la precariedad laboral de los sanitarios penitenciarios, no pueden garantizar la continuidad de cuidados al no estar incluidos en la red sanitaria y no pueden solucionar el aislamiento de la sanidad penitenciaria", ha lamentado Martínez.

Según denuncia el responsable de CESM Prisiones, no hay propósito de cumplir lo acordado en la Comisión de Interior del Congreso, lo que deja a los profesionales "tremendamente preocupados" por el futuro de la sanidad penitenciaria, pues "parece que piensan dejar que el sistema colapse y tal vez después externalizar la sanidad, es decir, privatizarla".

"Nosotros seguiremos luchando para que se cumpla la ley y se garantice una sanidad penitenciaria del siglo XXI, más justa y beneficiosa para la sociedad, pues en las prisiones se puede realizar una gran labor de salud pública, sentencia Pedro A. Martínez.