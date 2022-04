CESM critica que Sanidad "no tiene ninguna intención de escuchar" las demandas de los futuros especialistas del SNS

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), que se ha reunido este viernes con el Ministerio de Sanidad, critica que los responsables ministeriales "no tienen ninguna intención de escuchar las demandas planteadas para mejorar el procedimiento de elección de plazas e incorporación de los profesionales de Formación Sanitaria Especializada".

Así lo han trasladado los responsables de CESM, la organización Formación Sanitaria Especializada unida (FSEunida), el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), la Organización Médica Colegial (OMC) y el Sindicato de Enfermería (Satse), presentes en la reunión telemática, la cuarta desde octubre.

"Los miembros de Ordenación Profesional y Salud Digital del Ministerio se han limitado a informar sobre las cinco páginas publicadas este viernes en el Boletín Oficial del Estado, que señalan cómo deben realizar su solicitud los aspirantes. En el caso de Medicina, el plazo comenzará el próximo 21 de abril en turnos de 400 personas y su incorporación está prevista para el 30 y 31 de mayo", señalan.

Según denuncia la responsable de Médicos Jóvenes y MIR de CESM, Sheila Justo, Sanidad no ha tenido en cuenta ninguna de las propuestas que han planteado los futuros especialistas a través de sus representantes. Es decir, no habrá comisiones de seguimiento diarias (serán semanales), no se podrán establecer turnos de mañana y tarde para que se elija en cupos de 200 personas en lugar de las 400 fijadas, ni se puede aproximar el sistema a una elección en tiempo real, pese a que así se firmó por el anterior director general de Ordenación Profesional en junio de 2021.

En este sentido, la propia Justo ha pedido a la nueva directora general, Celia Gómez, que se dejara por escrito el compromiso que esta ha asumido al señalar que sí considera que debe avanzarse "hacia el tiempo real" en próximas convocatorias.

"Se está repitiendo lo vivido el año anterior, cuando el responsable de la Dirección General firmó idéntica intención pero un año después no se ha avanzado nada en esta línea. Incluso en este punto, los responsables ministeriales se han limitado a decir que valorarán la propuesta, pero sin darle ninguna firmeza a la petición", afirman desde CESM.

Ante esta situación, CESM quiere denunciar que una vez más el Ministerio de Sanidad "no está mostrando ningún respeto por sus profesionales sanitarios desde antes incluso de que entren a formar parte del Sistema Nacional de Salud", recalcan desde la confederación.

"Están pasando por encima de compromisos firmados, cumpliendo únicamente con el trámite de mantener reuniones que son meramente informativas para cubrir su expediente y haciendo que cada promoción de nuevos aspirantes a Formación Sanitaria Especializada tengan que ver cómo el proceso que decide su futuro puede convertirse en una lotería", concluyen.