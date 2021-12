CEEM rechaza la propuesta de Cataluña de contratar estudiantes en la 6ª ola: "Nos convierte en mano de obra"

MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) ha rechazado este jueves la medida que implantará Cataluña para reforzar el sistema sanitario de cara a la sexta ola de la COVID-19, en la que permitirá la contratación de estudiantes de Medicina de penúltimo y último año. "Hacer uso de los estudiantes para tareas así nos convierte en mano de obra", ha asegurado el vicepresidente de Organización Territorial del CEEM, Jesús Andicoberry.

La organización universitaria ha celebrado una rueda de prensa en Madrid en la sede Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (CGCOM), en la que han presentado la nueva Comisión Ejecutiva, además de explicar los retos que se marcan en el medio plazo, a la vez que han abordado algunos temas de actualidad del sector.

En este sentido, Jesús Andicoberry ha lamentado que el sistema sanitario esté debilitado, una situación que se refleja en la medida tomada por Cataluña, y ha criticado que después de año y medio de pandemia "no se hayan tomado medidas para fortalecer el Sistema Nacional de Salud (SNS)".

"Reivindicamos que el estudiante tenga un papel más relevante pero desde el punto de vista formativo, no laboral. Hacer uso de los estudiantes para tareas así, nos convierte en mano de obra, cuando no estamos lo suficientemente formados y no tenemos la responsabilidad para ello", ha defendido.

A pesar de esto, la CEEM ha manifestado que están valorando de qué manera pueden contribuir en estos momentos en la lucha contra la COVID-19 pero, siempre y cuando, sean actividades no asistenciales porque, en palabras del vicepresidente de Asuntos Externos, Àlex Boada, no están capacitados ni tienen la titulación para hacerlo.

Recientemente, la organización se ha reunido con el Ministerio de Universidades y el Ministerio de Sanidad para abordar algunas cuestiones que preocupan a los estudiantes de medicina. En el caso de la reunión con Universidades, Jesús Andicoberry ha reconocido que se trasladó la preocupación ante la apertura de nuevas facultades y la problemática con la oferta de plazas para que exista un ajuste entre el número de estudiantes que ingresan en la carrera y el número de aspirantes para la formación sanitaria especializada.

En cuanto a la reunión con Sanidad, se han acercado ideas y propuestas para que cuenten con ellos, en relación a lo que concierne a los estudiantes, y se ha abordado la transformación digital de la formación sanitaria especializada, sobre la que la CEEM ha afirmado tener ciertas dudas.

RETOS

Uno de los principales anuncios que ha realizado la CEEM ha sido desvelar cómo ha quedado su comisión ejecutiva, de la que forman parte un total de cinco estudiantes. La presidenta de la CEEM es Luciana Nechifor y estará acompañada por Àlex Boada y Jesús Andicoberry, además de la tesorera, María Valderrama y la vicepresidenta de Asuntos Formativos, África Dougan.

La organización universitaria ha remarcado que sus objetivos giran en torno a mejorar y defender los sistemas educativos y sanitarios públicos, de calidad, gratuitos, universales e inclusivos.

Para conseguir esto, en la última asamblea que celebraron aprobaron doce retos aunque establecieron tres de ellos como primordiales para poner el foco de trabajo sobre esto. Uno de estos retos, según ha explicado María Valderrama, es poner de manifiesto la salud mental de los estudiantes de medicina, puesto que, ha mencionado un estudio que indicaba que el once por ciento de los estudiantes tienen ideaciones suicidad y un 41 por ciento presentan síntomas de depresión.

Por otro lado, otro reto que se ha marcado la organización es la demografía médica, ya que han insistido en que están contra de la apertura de nuevas facultades de medicina o el aumento de las plazas ofertadas por las universidades.

"Hay un exceso de graduados que el sistema actual de medicina no está capacitado para formar, esto genera un cuello de botella, llamado el embudo MIR y abogamos por limitar el número de estudiantes. Para ello, se deberán seguir criterios de necesidades demográficas sanitarias", ha explicado Jesús Andicoberry.

Por último, África Dougan ha explicado que para los próximos meses celebrarán unas jornadas formativas, para que los estudiantes más jóvenes conozcan la función de la CEEM y también servirá como formación más allá del grado universitario.

Asimismo, está previsto que en septiembre se celebre el Congreso de Educación Médica en la Universidad de Cantabria (Santander), con la que pretender reunir a unos 800 estudiantes. "Trabajamos en consonancia con las sociedades científicas que abordarán temas que en la cerrar no se tratan en profundidad", ha apuntado Boada.