El CEDDD reclama la "urgente puesta en marcha" de un Plan Nacional de Prevención del Suicidio

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) y sus entidades asociadas para la prevención del suicidio reclaman la "urgente puesta en marcha de un Plan Nacional de Prevención del Suicidio, ante las escaladas de decesos registrados en España por esta causa".

Desde el CEDDD resulta difícil de entender cómo los poderes públicos siguen sin tomar medidas efectivas. Especialmente, señalan, "cuando la implementación de un Plan Nacional de Prevención del suicidio es una vieja reclamación de profesionales, expertos y agentes sociales". Entre ellos, el Consejo General de la Psicología, que sostiene que "es difícil comprender cómo un grave problema de salud pública como es el suicidio no esté siendo suficientemente atendido por nuestra sanidad".

Desde Paso a Paso Aragón, que través de su presidenta, Pilar Cervera, reclama "la urgencia de un Plan Nacional contra el Suicidio" y recuerda que estamos "en una época en la que las muertes por suicidio duplican a los accidentes de tráfico".

En la misma línea se pronuncia el Decano del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León, Jaime Gutiérrez Rodríguez, que advierte de que "mientras no haya profesionales de la Psicología en Atención Primaria, que atiendan el sufrimiento de las personas más allá del simple tratamiento farmacológico; mientras no haya políticas de atención a la soledad no deseada de la población adulta".