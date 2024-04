CEAFA reclama atenciones específicas y respeto de la voluntad para personas con Alzheimer

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Alzheimer y otras Demencias (CEAFA) reclama el derecho de las personas con esta enfermedad neurodegenerativa a recibir las atenciones específicas, sorteando las necesidades y dificultades que su evolución va generando de manera "progresiva, imparable e impredecible".

Así lo ha manifestado la entidad, coincidiendo con el Día Europeo de los Derechos de los Pacientes, que se celebra el 18 de abril, subrayando, a su vez, la necesidad de respetar y considerar a la persona con Alzheimer desde "el comienzo de su vida hasta el último momento, con independencia de su condición o enfermedad", así como de "su autonomía".

Por ello, "no se trata solo de poner a la persona en el centro, sino de reivindicar y de exigir que se cumplan sus derechos sea o no capaz de valerse por sí misma. Porque, a pesar de la enfermedad, no pierde en ningún momento su dignidad", apuntan desde la entidad.

De este modo, para conseguir el respeto de la voluntad de una persona con Alzheimer, destacan la necesidad de brindar apoyo a la persona que lo precise en base a sus deseos y preferencias, articulado a través del acompañamiento amistoso, ayudas técnicas a la declaración de voluntad anticipada o testamento vital, ruptura de barreras arquitectónicas y adaptación de los entornos, entre otros.

En este sentido, desde CEAFA subrayan que "solo cuando sea imposible conocer la voluntad de la persona aparecerá la representación en la toma de decisiones, pero no es sólo un cambio de nomenclatura, es un cambio con un gran calado en el derecho de contratos".

En el marco de este día, la entidad también insta a las administraciones a que declaren el Alzheimer y las demencias como prioridad sociosanitaria, debido al nivel de impacto que tiene sobre la sociedad, y de la necesidad de articular una respuesta eficaz y adaptada a los retos que plantea.

"No se puede mirar hacia otro lado, teniendo en cuenta la magnitud que la demencia tiene en la actualidad y que va a seguir teniendo con el aumento de la esperanza de vida. La administración debe liderar procesos, ocupando el papel responsable y protagonista que le corresponde, de abordaje y lucha contra esta enfermedad", defienden desde CEAFA.

Así, concluyen que se "debe retomar de una manera seria y formal el Plan Nacional de Alzheimer, adaptándolo a la nueva realidad y dotándolo de los recursos económicos y presupuestarios necesarios; si no se invierte ahora, difícilmente se podrá afrontar en el futuro próximo".