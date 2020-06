CCOO Sanidad Madrid reclama reforzar las unidades de trabajo social sanitario para la postcrisis

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. Sanidad Madrid ha reclamado este miércoles el refuerzo de las unidades de trabajo social sanitario en hospitales y centros de Atención Primaria, de Salud Mental y Asistencia Domiciliaria que dependen del SERMAS para poder hacer frente a la repercusión en la salud de la ciudadanía, por la emergencia social y porque se ha constatado que, durante el pico de la pandemia, se ha triplicado su trabajo.

Según ha planteado el sindicato en un comunicado, el coste personal de este colectivo es "inasumible" a medio plazo, y ha constatado que los 374 profesionales que atienden a pacientes y familiares en los centros sanitarios de la Comunidad de Madrid "están desbordados y arrastran un déficit de plantilla cuyos efectos nocivos se han incrementado por la pandemia".

"Su trabajo ha sido indispensable durante la crisis sanitaria", ha destacado CCOO, para subrayar que "la falta de recursos humanos y materiales durante la emergencia han hecho muy difícil su trabajo y se han visto obligados a responder con medios escasos y desorganizados".

CC.OO. sostiene que según los ratios y ámbitos de actuación para conseguir una buena atención a los pacientes y familiares, el SERMAS tendría que incrementar hasta un 40 por ciento la plantilla para llegar a 619 trabajadores sociales, solo con la presión asistencial cotidiana a la que tienen que hacer frente en la Comunidad de Madrid.

Además, ha señalado que "al no haber instrucciones precisas del SERMAS y no haberse creado las jefaturas específicas de las unidades de Trabajo Social Sanitario que planteó la Consejería, esto ha provocado una respuesta descoordinada durante la pandemia", de manera que "cada centro y cada hospital han respondido a las necesidades con decisiones individuales y de forma dispar".

Tal y como ha indicado CC.OO., los estándares de calidad refieren un trabajador social (TS) por cada 70 camas funcionantes o un 1TS por cada 50 camas en hospitales de larga y media estancia. En Atención Primaria, la ratio es de un TS por cada 45.000 habitantes, teniendo en cuenta que hay cerca de 7 millones de tarjetas sanitarias en la Comunidad de Madrid debería haber 156 trabajadores sociales más. A esto hay que sumar 2 TS por cada centro de Salud Mental de la región, lo que supone en torno a 160 trabajadores/as sociales más; y un TS más por cada equipo de Atención Domiciliaria, hay 91 equipos en la Comunidad de Madrid.

ACUERDO SECTORIAL

El sindicato ha recordado que el 12 de abril de 2018 firmó el acuerdo de Mesa Sectorial de Sanidad sobre la organización de los Servicios de Trabajo Social en el SERMAS, donde la Consejería de Sanidad se comprometía a reforzar las plantillas con 113 nuevos trabajadores y a crear 35 jefaturas que pudieran coordinar esta misión que garantiza la Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud.

"Dos años después de este acuerdo solo se han contratado 32 efectivos y se han provisionado 3 jefaturas de Servicio, de 35 que se firmaron", ha indicado CCOO, que ha recalcado que a pesar de la "desmesurada carga asistencial durante la pandemia", el SERMAS "solo contrató a cinco profesionales, no llegando ni siquiera a suplir las bajas por contagio o aislamiento".

A este respecto, ha apostillado que no se han cubierto las IT derivadas de la pandemia y no existe previsión de aumento de plantilla en la postcrisis, al tiempo que ha destacado la necesidad de "protocolos y planes de acción homogéneos en los distintos servicios de trabajo social sanitario", y que "se les dote de las herramientas necesarias en Tecnología de la Información y la Comunicación para que puedan hacer su trabajo adecuadamente en estas circunstancias".