CCOO presenta un plan de mejora de Atención Primaria y critica el del Ministerio: "No lleva nada concreto"

Publicado 25/10/2019 12:56:21 CET

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO) ha diseñado un plan para mejorar la Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud (SNS), que contempla propuestas como situar en el 7,2 por ciento del PIB el presupuesto dedicado a Sanidad, con una financiación para este nivel asistencial del 25 por ciento del total de la partida sanitaria.

Igualmente, la organización sindical propone la "igualdad absoluta" entre las plantillas de Medicina y Enfermería Familiar; más personal en Fisioterapia, Matrona, Odontología, etc; estabilizar plazas con ofertas de empleo público cada dos años para todas las categorías, así como eliminar la tasa de reposición; incentivar puestos de difícil cobertura en zonas rurales; o mejora de los salarios y las condiciones laborales, entre otros.

Aparte de estas medidas, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha criticado el Marco Estratégico de la Atención Primaria (AP) y Comunitaria, aprobado el pasado mes de abril en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) tras el consenso de sociedades científicas, Ministerio de Sanidad y comunidades autónomas.

"Nos excluyeron a las organizaciones sindicales. El plan queda en papel mojado porque no tiene memoria económica ni presupuesto", ha lamentado Sordo. Al respecto, el secretario general de la FSS-CCOO, Antonio Cabrera, ha añadido que el plan del Ministerio "no lleva nada concreto". "Son cuatro vaguedades sin presupuesto, no tiene propuestas concretas", ha denunciado.

Ante esta situación, Unai Sordo ha justificado la necesidad del plan de CCOO por la "precariedad sin precedentes" que está viviendo la Atención Primaria, y que según el dirigente sindical "solo ha podido ser mitigada por los profesionales" durante los años de crisis. "La situación se ha agudizado en la crisis económica, con la pérdida de universalidad, el progresivo deterioro y abandono", ha lamentado.

En este sentido, ha apuntado, entre otras razones, a la "deriva hospitalcentrista" del SNS, es decir, el abuso de los servicios sanitarios en hospitales en detrimento de la Atención Primaria, "olvidando la prevención de la salud o el impulso de la salud pública". Así, ha reclamado un modelo de Sanidad "cien por cien público", que recupere tanto los empleos perdidos durante la crisis como la cantidad de recursos disponibles para los profesionales.

"Queremos recuperar el pasado más glorioso de la Atención Primaria", ha agregado la secretaria de Política Social y Movimientos Sociales del sindicato, Paula Guisande, quien ha abogado por adaptar este nivel asistencial a los nuevos retos del sistema sanitario, como el envejecimiento, a través del desarrollo de un "espacio sociosanitario" que garantice una atención integral a personas con necesidades tanto de salud como de cuidados.

Junto a esto, CCOO apuesta por "armonizar" la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud, ampliando los servicios públicos a Podología o Veterinaria; o dar más dispositivos de apoyo en Atención Primaria, como equipos de salud mental, de detección precoz en cáncer de mama, cáncer de colon o VIH. Otra propuesta importante del sindicato es dotar de mayor capacidad a los médicos de cabecera para fijar pruebas diagnósticas básicas evitando citas con especialistas en los hospitales.

"La adquisición de nuevas tecnologías daría mayor capacidad de resolución a la Atención Primaria, y evitaría colapsos en hospitales y duplicidad de gastos", ha comentado Antonio Cabrera. El sindicato también se ha pronunciado en cuanto a la necesidad de un "mayor control" del gasto farmacéutico, o eliminar el copago "a corto plazo" en pensionistas con ingresos inferiores a 18.000 euros y a trabajadores en activo que no alcancen el salario mínimo interprofesional (SMI).