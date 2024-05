CCOO presenta su campaña contra los golpes de calor con la mirada puesta en la prevención y la necesidad de inversión

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. ha presentado este jueves en Madrid su tradicional campaña de concienciación contra los golpes de calor para concienciar sobre la importancia de la prevención y con la mirada puesta en el fuerte aumento de las temperaturas por el cambio climático.

En concreto, los accidentes no laborales por calor en España están relacionados con 2.678 fallecidos, de los cuales 395 fueron Madrid, según los datos facilitados por el sindicato.

A pesar de la dificultad de registrar los accidentes por golpes de calor en el trabajo, ya que muchos síntomas graves no siempre se manifiestan dentro de la jornada de trabajo, el pasado año se registraron 222 golpes de calor en el trabajo, de los cuales tres fueron mortales.

Lo mismo sucede con otras patologías asociadas a la climatología adversa como los cánceres de piel por jornadas laborales con exceso de exposición solar, que solo se contabilizan como accidentes laborales cuando se denuncia y lo determina un juez.

En la presentación han intervenido el secretario general de CCOO del Hábitat, Daniel Barragán, el secretario general de CCOO del Hábitat de Madrid, Pedro Garijo, y la secretaria de Salud Laboral y Comunicación estatal de CCOO del Hábitat, Aída Suárez.

Durante su intervención, Daniel Barragán ha recordado que esta campaña contra los golpes de calor, que desde el sindicato se hace de manera cíclica todos los años, al igual que otras análogas en invierno por temperaturas extremadamente frías, tienen que servir para prevenir y para concienciar, logrando que se tomen medidas eficaces.

"No para salir del paso dando una gorra y una botella de agua, sino yendo más allá e implementado mediadas organizativas, como la reorganización de turnos, la elaboración de mapas de sombra incluso con tecnología IA, etc., que permitan que los trabajadores y trabajadoras no sufran golpes de calor", ha recordado el sindicato.

En esta línea, desde la organización sindical han reclamado medidas y aportado soluciones para evitar accidentes. "Soluciones que no son de alto coste económico, pero que si exigen interés y voluntad", ha subrayado Barragán.

INVERSIÓN NECESARIA

Por su lado, Aida Suarez ha apuntado que la prevención laboral debe estar en el debate social, y máxime cuando los riesgos son más que previsibles por todos como en el caso de los golpes de calor. En este sentido, se ha destacado que la clave para prevenir está en anticipar, razón por la que la campaña se presenta ahora, aunque este mes de abril la temperatura media haya aumentado 3 grados en comparación con el histórico de los últimos diez años.

También ha señalado que a pesar del avance que supuso RD 4/2023 del 11 de mayo, el nivel preventivo no solo puede recaer en la legislación, sino que hacen falta planes específicos contra los golpes de calor y las empresas tienen que sentarse a negociar los mismos con las representaciones sindicales.

Finalmente, Pedro Garijo ha recordando que el casco urbano de Madrid está catalogado como el más afectado del mundo por lo que se conoce como isla de calor, con sectores como la jardinería, el saneamiento urbano, la limpieza, la seguridad privada y la construcción, que desarrollan su actividad en estas condiciones.

Asimismo ha apuntado que tanto empresas como administraciones públicas tienen que trabajar en soluciones reales y no solo "en la presentación de medidas de cara a la galería y que luego no tienen seguimiento por falta de medios u otras causas". Al hilo, ha recordado que CC.OO. del Hábitat de Madrid denunció varios centros de trabajo por riesgo de calor ante la Inspección de Trabajo y se tardó un año en realizar las visitas.

Por eso, han defendido, las medidas tienen que acompañarse de dotación presupuestaria. "No se puede cambiar salud por dinero", ha afirmado Garijo, para subrayar que de igual manera las administraciones en sus pliegos de condiciones de los servicios públicos tienen que abordar este tema.

"No puede ser que una empresa no pueda ejecutar medidas organizativas contra los golpes de calor porque el pliego de condiciones le impide dejar de trabajar en ciertos horarios o número de horas", han señalado.

A este respecto, Aida Suárez ha apuntado que las administraciones deben ser más flexibles, ya que muchas normativas municipales de ruido impiden las medidas organizativas de las empresas para trasladar trabajos fuera de las horas de calor.

Durante el acto, además, se han dedicado unas palabras para lamentar y trasladar las condolencias a familiares y allegados por los tres accidentes laborales mortales ocurridos esta semana, resaltando la importancia invertir en prevención y evitar estas tragedias.